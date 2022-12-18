Как долго украинцы будут сидеть без света: экономист назвал несколько вещей, которые следует знать

Сегодня общий объем потерь энергосистемы из-за обстрелов оккупантов составляет около 75 миллиардов гривен. Это сумма, которая необходима для того, чтобы полностью возобновить энергоснабжение всем гражданам, в том числе и бизнесу.

Кроме денег, нужно еще и время на восстановление энергетической системы Об этом 24 каналу рассказал экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Обратите внимание Значительный дефицит и проблемы из-за непогоды: сообщили о текущем состоянии электросетей

Как долго украинцы будут сидеть без света

По его словам, есть вещи в этом процессе, которые не делаются быстро и приспосабливаются под конкретный перечень потребителей. Речь идет о трансформаторных подстанциях, которые уникальны и требуют определенного времени на их восстановление.

Так, чтобы понимать, как долго нам терпеть аварийные и плановые отключения электроэнергии, есть несколько вещей, которые украинцам необходимо знать, а именно:

плановые отключения ждут нас до весны;

аварийные отключения напрямую зависят от интенсивности обстрелов украинской энергосистемы оккупантами.

Если обстрелы будут, но у нас будет возможность полностью защищаться противовоздушной и противоракетной обороной, то критические отключения, которые сейчас есть, очень быстро исчезнут и останутся только плановые,

– сообщил экономист.

Пендзин объяснил, как долго нам терпеть отключение света: смотрите видео

Сейчас только ядерная энергетика не пострадала от обстрелов

По состоянию на сегодняшний день нет ни одной генерации, кроме ядерной, которая не пострадала бы от российских обстрелов. Так, проблемы есть как с генерацией, так и с распределительными системами.

Для того чтобы нормально работала генерация, необходимо, чтобы с нее снимали мощность. Делают это через трансформаторные подстанции и системы Укрэнерго,

– рассказал экономист.

По его словам, если туда будет попадание, нужно заглушать даже ядерные энергоблоки. Ведь нечем будет снимать энергию, которая была выработана на тех энергоблоках.

Бизнес спасается генераторами, но из-за этого растут цены

Сегодня очень сложно восстановить все повреждения, которые нанес враг. Как следствие страдает и бизнес, и люди. Украинцы страдают психологически, а бизнес к тому же сильно теряет деньги.

Так, предприятия, работающие в непрерывном режиме, подстраховываются другими способами непрерывной подачи электричества, в частности генераторами разного типа. Однако электроэнергия, произведенная, например, дизель-генераторами стоит в 5 – 5,5 раза дороже той, что получал бизнес из сети даже при высоких тарифах.

Мы должны понимать, что все это однозначно ложится в себестоимость продукции и в конце концов ляжет на плечи конечного потребителя,

– подчеркнул Пендзин.

Более того, восстановление критической инфраструктуры, которое сейчас осуществляет Укрэнерго, также рано или поздно ляжет в тариф электроэнергии. Уже сегодня на сайте Укрэнерго есть предложение по увеличению тарифа с 60 до 100%.

Читайте также Битое стекло и обломки ракет: в ДТЭК показали, как выглядят поврежденные энергообъекты

Это связано с тем, что стоимость восстановления энергетической инфраструктуры будет осуществляться не на средства производителя электроэнергии или компании-поставщика, а на средства потребителя. Все это будет переведено в тариф и растянуто на определенный период времени.

"Это также усложняет ситуацию со стоимостью и увеличивает конечную цену, которую мы платим за те или иные услуги", – подытожил экономист.