Відкрили вогонь по машині з родиною: в Афганістані вбили відомого журналіста

У східній провінції Афганістану місті Джелалабад ввечері 2 жовтня загинув відомий журналіст Сайєд Маруфа Садат. Того дня він разом з родиною їхав на зустріч.

Раптово невідомі озброєні чоловіки відкрили вогонь по автомобілю. Про це анонімно виданню розповів представник сил безпеки Афганістану.

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Внаслідок стрілянини син Садата та водій автомобіля були поранені. Натомість сам журналіст попрощався із життям. Його травми були занадто серйозними.

Хто вчинив стрілянину

Незалежна афганська медіа-група Комітет з безпеки афганських журналістів засудила вбивство. Наразі жодна група не взяла на себе відповідальність за стрілянину. За даними джерела, влада "Талібану" розслідує цю справу.

Вбивство журналістів в Афганістані

2 жовтня в іншому районі Джелалабада щонайменше чотири людини були вбиті невідомими бойовиками. Місцева влада вважає, що напад було цілеспрямованим.

Зауважимо, що це не перший випадок вбивства журналістів в захопленому бойовиками Афганістані. Серед останніх резонансних випадків: