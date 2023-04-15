Китай показує, що існують межі "безмежного" партнерства з Росією, – ISW

Росія все ще плекає надії на те, що Китай буде рівноправним партнером в питаннях оборони. Але, схоже, в Пекіна своє бачення цього. Ба більше, в країні вже окреслюють чіткі рамки.

І це на фоні того, що Кремль, ймовірно, прагне продемонструвати, що Росія – рівноправний оборонний партнер Китаю. Це роблять напередодні візиту китайського міністра оборони Лі Шанфу, який запланований на 16 – 18 квітня.

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Китай руйнує вологі мрії Кремля

За наявними даними, з Лі повинен зустрітися міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу. Інформація про це з'явилася 14 квітня. Мовляв, очільники відомств мають обговорити двостороннє оборонне співробітництво. Крім того, торкатимуться тем регіональної та глобальної безпеки.

Того ж дня міністр закордонних справ Цинь Ган зробив чергову заяву. Він наголосив на тому, що Китай не продаватиме Росії зброю. Ба більше, займеться регулюванням експорту до країни-агресорки товарів подвійного цивільного та військового використання.

Як зазначають в Інституті з вивчення війни, коментар Циня з'явився не просто так. Це чергова спроба Китаю "риторично применшити свою підтримку Росії". Крім того, це демонстрація того, що партнерство "без обмежень", про яке перед початком повномасштабного вторгнення заявили обидві держави, таки має свої межі.

За оцінкою ISW, Путін не зміг забезпечити двостороннє партнерство з Китаєм без обмежень, на яке він, ймовірно, сподівався під час візиту президента Китаю Сі Цзіньпіна до Москви з 20 по 22 березня,

– йдеться у звіті.

Для чого Кремлю навчання Тихоокеанського флоту

На думку укладачів звіту, таким чином Кремль, ймовірно, надіється зробити себе привабливішим для Китаю. Це дозволить продемонструвати військово-морську міць країни-агресорки у Тихому океані.

Так, 14 квітня міністерство оборони Росії оголосило, що підняло Тихоокеанський флот Східного військового округу у вищу ступінь бойової готовності. Це зробили, щоб ту саму бойову готовність перевірити. Валєрій Гєрасимов заявив, що частини Тихоокеанського флоту проведуть бойові навчання.

Цими навчаннями, припускають в Інституті, Росія хоче дати Китаю сигнал. Мовляв, вона підтримує китайські цілі безпеки в Тихому океані. Ба більше, буцімто залишається рівноправним військовим партнером, що може діяти як тихоокеанська держава. І це, зауважують аналітики, попри те, яких втрат Росія зазнала у війні проти України.