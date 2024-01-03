Китай не виключає війну з Росією у наступні 20 – 30 років, – політолог

Китай збільшив поставки сучасних верстатів з числовим програмним управлінням до Росії, які необхідні їм для військової промисловості. Однак Пекін не дає найсучасніші технології Москві, оскільки не виключає війну з росіянами у найближчі 20 – 30 років.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Микола Давидюк. За його словами, Росія стала дуже залежною від Китаю, однак Сі Цзіньпін робить ставку зовсім не на партію Владіміра Путіна "Єдина Росія".

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"Росія стала проксі Китаю. Росія вже не має свого керівництва. Ми пам'ятаємо, що Сі Цзіньпін зустрічався не з "Єдиною Росією", коли приїжджав. Після Путіна він поїхав на зустріч з російською комуністичною партією. Ось на кого робить ставку Китай", – підкреслив він.

"Китай помститься Росії"

Микола Давидюк зазначив, що на сайті МЗС Китаю багато російських територій позначено китайською мовою зі старими назвами. Адже росіяни захопили ці території після воєн. Китайці не пробачили цього Росії.

Китай помститься за це. Росія першою постраждає. Просто Китай зараз використовує їх, щоб витягнути з них безплатно всі ресурси. Він же за них практично нічого не платить,

– переконаний він.

Насправді Китай надає росіянам зброю, але не настільки багато. Є певна схема, за якою Китай в обхід санкцій купує технології та згодом продає їх Росії. Однак не мовиться про найсучасніші технології.

"Китай не дає сучасні технології Росії, тому що не виключає війну в наступні 20 – 30 років з Росією. Вони їм не пробачили мільйонні армії на кордоні з Китаєм, які відтискали китайські села, забирали собі території", – припустив політолог.

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