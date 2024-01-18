Відновлення авіасполучення: в ОП заявили, що Україна над цим "інтенсивно працює"

В Україні впродовж тривалого часу точаться дискусії щодо відновлення авіасполучення. В Офісі Президента зазначили, що посилено працюють над цим питанням.

Про це у Давосі 18 січня заявив заступник глави Офісу Президента Ростислав Шурма. Він запевнив присутніх, що Україна "інтенсивно" працює над відновленням авіасполучення, яке довелося призупинити після повномасштабного вторгнення Росії.

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В Україні працюють над цим питанням

Я не хочу створювати надмірних очікувань... але я можу сказати вам, що ми працюємо дуже інтенсивно, щоб відновити повітряне сполучення в Україні,

– зазначив Ростислав Шурма.

Звернімо увагу, що місяць тому відбувся технічний перегін літака української компанії з аеропорту "Бориспіль" на Київщині. Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував його та окреслив перспективи відновлення авіасполучення в Україні.

4 кроки для відновлення авіасполучення

В ефірі телемарафону він назвав кілька умов, які дозволять відкрити аеропорти в нашій країні.

Сьогодні розглядаються декілька пропозицій, декілька питань. Але тут, умовно кажучи, є 4 ключові компоненти, які ми маємо з вами вирішити,

– зауважив Олексій Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що передовсім необхідно захистити аеропорти, на яких вирішать відновити цивільні авіарейси. Крім того, важливо буде підготувати сертифіковану інфраструктуру. Також мають залучити механізм страхування, як це робили з українським зерном. І ще має знайтися авіакомпанія, яка погодиться проводити перельоти в умовах воєнного стану.

На думку Олексія Данілова, всі ці питання можна буде розв'язати спільними зусиллями. Він впевнений, що рано чи пізно українці матимуть можливість знову користуватися небом над своєю державою.

Нагадаймо, що після 24 лютого 2022 року Україна закрила свій повітряний простір для цивільних польотів. У нашій державі зазначили, що безпека польотів під високим ризиком, адже росіяни здійснювали ракетні удари.

Тоді Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу заявило, що існують ризики для безпеки польотів у повітряному просторі неподалік кордонів з нашою державою.