Восстановление авиасообщения: в ОП заявили, что Украина над этим "интенсивно работает"

В Украине на протяжении длительного времени ведутся дискуссии по возобновлению авиасообщения. В Офисе Президента отметили, что усиленно работают над этим вопросом.

Об этом в Давосе 18 января заявил заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма. Он заверил собравшихся, что Украина "интенсивно" работает над возобновлением авиасообщения, которое пришлось приостановить после полномасштабного вторжения России.

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В Украине работают над этим вопросом

Я не хочу создавать чрезмерные ожидания... но я могу сказать вам, что мы работаем очень интенсивно, чтобы восстановить воздушное сообщение в Украине,

– отметил Ростислав Шурма.

Обратим внимание, что месяц назад произошел технический перегон самолета украинской компании из аэропорта "Борисполь" в Киевской области. Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал его и очертил перспективы возобновления авиасообщения в Украине.

4 шага для восстановления авиасообщения

В эфире телемарафона он назвал несколько условий, которые позволят открыть аэропорты в нашей стране.

Сегодня рассматривается несколько предложений, несколько вопросов. Но здесь, условно говоря, есть 4 ключевых компонента, которые мы должны с вами решить,

– заметил Алексей Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что, прежде всего, необходимо защитить аэропорты, на которых решат возобновить гражданские авиарейсы. Кроме того, важно будет подготовить сертифицированную инфраструктуру. Также должны привлечь механизм страхования, как это делалось с украинским зерном. И еще предстоит найти авиакомпанию, которая согласится проводить перелеты в условиях военного положения.

По мнению Алексея Данилова, все эти вопросы можно будет решить совместными усилиями. Он уверен, что рано или поздно украинцы смогут снова пользоваться небом над своим государством.

Напомним, что после 24 февраля 2022 года Украина закрыла свое воздушное пространство для гражданских полетов. В нашем государстве отметили, что безопасность полетов под высоким риском, ведь россияне совершали ракетные удары.

Тогда Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза заявило, что существуют риски для безопасности полетов в воздушном пространстве недалеко от границ с нашим государством.