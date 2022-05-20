Відновлення України після перемоги: що пропонує Євросоюз

Європейський союз вийшов вчора з баченням про підтримку і відновлення України. Найважливіше, з поясненнями – в цьому пості.

Короткострокова підтримка

У ЄС визнають втрати України в 100 мільярдів доларів/євро фізичної інфраструктури і понад 500 мільярдів доларів усіх втрат разом. Важливо чому? Бо це суми оцінок, наданих Україною, і вони є визнаними.

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Визнається оцінка МВФ потреби в 15 мільярдів доларів короткострокового фінансування до кінця червня. Немає згадки про потребу в 5 – 8 мільярдів доларів, яку постійно надає українська сторона в ЗМІ (тобто 20 – 30 мільярдів доларів до кінця червня).

Вони пропонують короткострокову підтримку в 9 мільярдів євро в 2022 році (тобто до кінця року, а не до кінця червня). Це замало.

Ця короткострокова підтримка надається у формі позики (кредиту), а не гранту (безповоротно). Це краще ніж нічого, але потрібно грантом. Бо інакше рівень боргу України буде збільшуватись і це буде негативно впливати на бажання приватних інвесторів працювати з Україною під час реконструкції.

Тобто, оцінка пропозицій короткострокової підтримки – на трійочку по п'ятибальній системі.

Довгострокова підтримка

Пропонується чотири принципи реконструкції: відбудова та інвестиції в критичну інфраструктуру, реформа державних інституцій, інтеграція в стандарти і правила ЄС, конкурентний усталений розвиток і зелена економіка тощо. Це гарні принципи. Добре поєднання інтеграції в ЄС та відбудови та розвитку країни.

Визнається, що лідерство в реформах і відбудові має належати Україні, але ЄС мають мобілізувати ресурси і підтвердити (endorse) план реконструкції та реформ.

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Пропонується створення платформи RebuildUkraine. Україна має визначити план реконструкції, а платформа буде слідкувати за тим, щоб цей план виконувався і не було всіляких (типових) проблем.

Пропонується архітектура фінансової підтримки, але вона поки розмита. Можуть бути гранти, можуть кредити. Конкретики мало.

Є пропозиція використати російські активи для відбудови. На рівні ідеї, без конкретики. Але пропозиція правильна.

Говориться про те, що відбудова може тривати до 10 років

Оцінка: архітектура правильна. Гарне поєднання планування і лідерства України, з контролем впровадження і мобілізацією ресурсів ЄС і партнерів.

Добре, що ЄС тут виступає ключовою інституцією, а не міжнародні фінансові установи (бо вони не готові для реконструкції, не мають таких компетенцій).

Добре, що є мова про конфіскацію російських активів. Погано, що немає конкретики про інше фінансування. На п'ятірку з мінусом.