Відновлення ядерного статусу України: чи злякає Путіна зброя "судного дня"

І от тепер, після початку російської агресії, все частіше то від політиків, то від дипломатів лунають заяви про доцільність повернення його Україні. Однак, аби утримувати ядерну зброю, необхідні сотні мільйонів гривень, яких в період кризи 90-х просто не було.

До слова Україні потрібно понад 5 років, щоб стати ядерною країною, – військовий експерт

До того ж, як неодноразово пояснював той самий Кравчук, про можливу агресію з боку Росії тоді майже ніхто і не міг подумати. Хоча перестраховуватися треба було, кажуть тепер військові експерти.

"Українські політики були наївні, час такий був наївний, вони не намагалися поставити такі червоної лінії, не намагалися жорстко сформувати, на яких умовах Україна віддає зброю", – пояснив директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

Чи допомогла б Україні ядерна зброя

Чи міг би ядерний статус дійсно допомогти стримати російську агресію у 2014 році? І чи не використали б в Кремлі це навпаки проти нас, почавши кричати на весь світ про "повстанців з ядерною кнопкою"? Питання відкрите, бо Путін завжди діє підступно. Ба більше, кілька українських посадовців, силовиків та військових після втечі Януковича теж опинились в Москві і на той момент відкрито грали на руку Путіну.

"Могло б статися так, що були б вивезені всі коди ядерної зброї, і Росія могла б зібрати Раду безпеки ООН і сказати, що в нас є дані, що "українська хунта" планує напад на всі країни, хто їх не підтримує", – припустив Самусь.

Чи можливо Україні повернути ядерний статус

Попри це питання повернення ядерного статусу Україні складне. Навіть відновити колись засекречені військові об'єкти буде надто складно і дорого. А міжнародної підтримки в разі ухвалення такого рішення в України точно поменшає.

До теми Кулеба прокоментував заяву посла України про відновлення ядерного статусу

На думку колишнього головного дипломата Павла Клімкіна, Україна має залишити розмови про ядерну зброю і натомість активніше рухатися до НАТО. І взагалі подібні заяви про відновлення ядерного статусу мають в будь-якому разі лунати не від дипломатів, а від перших осіб.

"Росія буде робити все, аби збити нас з цього шляху", – наголосив міністр закордонних справ України 2014 – 2019 років Павло Клімкін.

Росія розуміє лише мову сили

Історія, як відомо, не знає умовного способу, і ніхто не може впевнено сказати, чи відступився би Путін від своїх планів приборкати Україну, від окупації Криму і Донбасу, та чи став би залякувати нас масштабним нападом зараз, знаючи, що в арсеналі у нас є така зброя.

Але це точно має бути для влади уроком: ворог за "порєбріком" розуміє лише мову сили. І це означає для України лише одне: нашою новою ядерною зброєю має стати потужна професійна армія, сучасне озброєння і ефективна система територіальної оборони. На жаль, будь-яка влада хапається за це лише в дні найгострішої небезпеки.