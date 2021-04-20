Міністр МЗС України прокоментував заяву українського посла в Німеччині Андрія Мельника про необхідність повернути ядерний статус. Він розповів: такі слова варто сприймати як спроби України забезпечити собі безпеку.

Заявами про можливе повернення ядерного статусу Україна не має наміру порушувати взяті на себе зобов'язання. Таку заяву зробив міністр МЗС Дмитро Кулеба, виступаючи на брифінгу для іноземних ЗМІ.

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Повернення ядерного статусу: що думає Кулеба

За словами Дмитра Кулеби, його колега – посол в Німеччині Андрій Мельник – намагався пояснити, що Україна зараз намагається забезпечити свою безпеку в умовах, що склалися.

З 1994 року Україна ніколи не порушувала і не позначала свого наміру порушити зобов'язання, які ми взяли в 1994 році, і відновити наш ядерний арсенал. Що стосується інтерв'ю нашого посла в Німеччині – його слова не можна виривати з контексту,

– сказав Кулеба.

Щодо контексту Кулеба вочевидь має на увазі ескалацію конфлікту на Донбасі, коли напруга на кордоні з Україною збільшується.

Важливо! Заяву про необхідність ядерного статусу України зробив посол у Німеччині Андрій Мельник 15 квітня. На неї досить негативно зреагували українські політики.

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