Министр МИД Украины прокомментировал заявление украинского посла в Германии Андрея Мельника о необходимости вернуть ядерный статус. Он рассказал: такие слова стоит воспринимать как попытки Украины обеспечить себе безопасность.

Заявлениями о возможном возвращении ядерного статуса Украина не намерена нарушать взятые на себя обязательства. Такое заявление сделал министр МИД Дмитрий Кулеба, выступая на брифинге для иностранных СМИ.

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По словам Дмитрия Кулебы, его коллега – посол в Германии Андрей Мельник – хотел объяснить, что Украина сейчас пытается обеспечить свою безопасность в сложившихся условиях.

С 1994 года Украина никогда не нарушала и не обозначала своего намерения нарушить обязательства, которые мы взяли в 1994 году, и восстановить наш ядерный арсенал. Что касается интервью нашего посла в Германии – его слова нельзя вырывать из контекста,

– сказал Кулеба.

Относительно контекста Кулеба очевидно, имеет в виду эскалацию конфликта на Донбассе, когда напряжение на границе с Украиной увеличивается.

Важно! Заявление о необходимости ядерного статуса Украины сделал посол в Германии Андрей Мельник 15 апреля. На него достаточно негативно среагировали украинские политики.

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