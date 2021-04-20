Кулеба прокомментировал заявление посла Украины о восстановлении ядерного статуса
Министр МИД Украины прокомментировал заявление украинского посла в Германии Андрея Мельника о необходимости вернуть ядерный статус. Он рассказал: такие слова стоит воспринимать как попытки Украины обеспечить себе безопасность.
Источник:24 канал
Заявлениями о возможном возвращении ядерного статуса Украина не намерена нарушать взятые на себя обязательства. Такое заявление сделал министр МИД Дмитрий Кулеба, выступая на брифинге для иностранных СМИ.
Важно Украине нужно более 5 лет, чтобы стать ядерной страной, – военный эксперт
Возвращение ядерного статуса: что думает Кулеба
По словам Дмитрия Кулебы, его коллега – посол в Германии Андрей Мельник – хотел объяснить, что Украина сейчас пытается обеспечить свою безопасность в сложившихся условиях.
С 1994 года Украина никогда не нарушала и не обозначала своего намерения нарушить обязательства, которые мы взяли в 1994 году, и восстановить наш ядерный арсенал. Что касается интервью нашего посла в Германии – его слова нельзя вырывать из контекста,
– сказал Кулеба.
Относительно контекста Кулеба очевидно, имеет в виду эскалацию конфликта на Донбассе, когда напряжение на границе с Украиной увеличивается.
Восстановление ядерного потенциала Украины: что говорят другие
- Леонид Кравчук, при президентстве которого произошел отказ от ядерного статуса, отметил, что позиции о его восстановлении не существует.
- Владимир Зеленский тем временем отметил, что возвращаться к ядерному оружию – неправильно.
- В то же время президент подчеркнул, что если бы Украина была ядерным государством, российского вторжения в 2014 году не произошло бы.
- Немецкие СМИ уже проанализировали возможность восстановления ядерного статуса Украины. В Германии напомнили, что Украина была важным ядерным государством в Европе, имея третий по величине ядерный арсенал в мире.
- Впрочем, что касается восстановления этого оружия в ближайшее время, то вряд ли. Для этого нужны деньги, а также благоприятное отношение других стран мира. Насчет последнего есть сомнения.
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