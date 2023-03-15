Плату за агресію проти України з Росії сповна візьмуть Індія та Китай, – Цимбалюк

Наміри Китаю стати посередником у війні між Росією та Україною свідчать про його бажання грати у "першій лізі" на світовій арені. Ситуація дійшло до того, що Росія вже розплачується за війну проти України китайською експансією на східні, поки ще російські території.

Про це 24 Каналу розповів журналіст Роман Цимбалюк. За його словами, в сучасному світі немає сенсу воювати, щоб поставити свій прапор на території, для цього достатньої створити умови, щоб там самі цього захотіли. Саме цим Китай займається зараз.

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Китай поглинає Росію

Китай навряд чи розглядає Росію як військового союзника з огляду на її ганьбу у війні з Україною. Але Росія може бути ресурсним донором для КНР, який може отримати якусь зброю чи снаряди, але позбавитись від своїх територій на Сході.

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Роман Цимбалюк вважає, що в цьому випадку немає навіть предмету для дискусії, бо це вже фактично відбувається.

За останній рік товарообіг між Росією та Китаєм збільшився майже вдвічі. В цю номенклатуру входить нафта, газ, вугілля, ліс і так далі,

– зазначив журналіст.

Цимбалюк переконаний, що російський диктатор Владімір Путін вже виконує усі бажання китайського народу в повному обсязі. Він відзначив, що попри конкуренцію Китаю та Заходу, Китай дотримується в закупівлях російського вуглеводню граничної ціни, яку встановлював ЄС.

"Вони сказали, що так, будуть купувати те, що Росія постачала на Захід, але по тих цінах, які вони самі встановлюють. Це все працює. Так, Росія за свої злочини заплатить скрізь – і в КНР, і в Індії в тому числі", – сказав журналіст.

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