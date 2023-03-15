Плату за агрессию против Украины с России возьмут Индия и Китай, – Цымбалюк

Намерения Китая стать посредником в войне между Россией и Украиной свидетельствуют о его желании играть в "первой лиге" на мировой арене. Ситуация дошла до того, что Россия уже расплачивается за войну против Украины китайской экспансией на восточные, пока российские территории.

Об этом 24 Каналу рассказал журналист Роман Цымбалюк. По его словам, в современном мире нет смысла воевать, чтобы поставить свой флаг на территории, для этого достаточно создать условия, чтобы там сами этого захотели. Именно этим Китай занимается сейчас.

Читайте также Поставим памятник: журналист рассказал, что может изменить поездка Си Цзиньпина в Москву

Китай поглощает Россию

Китай вряд ли рассматривает Россию как военного союзника, учитывая ее позор в войне с Украиной. Но Россия может быть ресурсным донором для КНР, который может получить какое-нибудь оружие или снаряды, но избавиться от своих территорий на Востоке.

Россия может уступить территории в обмен на военную помощь Китаю: смотрите видео

Роман Цымбалюк считает, что в этом случае нет даже предмета для дискуссии, потому что это фактически происходит.

За последний год товарооборот между Россией и Китаем увеличился почти вдвое. В эту номенклатуру входит нефть, газ, уголь, лес и т.д.

– отметил журналист.

Цымбалюк уверен, что российский диктатор Владимир Путин уже исполняет все желания китайского народа в полном объеме. Он отметил, что, несмотря на конкуренцию Китая и Запада, Китай придерживается в закупках российского углеводорода предельной цены, которую устанавливал ЕС.

"Они сказали, что да, будут покупать то, что Россия поставляла на Запад, но по тем ценам, которые они сами устанавливают. Это все работает. Да, Россия за свои преступления заплатит везде – и в КНР, и в Индии в том числе ", – сказал журналист.

Как Китай использует российско-украинскую войну