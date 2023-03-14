Если китайцы отважатся на поставки вооружения, это будет серьезный вызов. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт Петр Черник.
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По словам военного эксперта, все, что могли забрать у белорусов, давно забрали – от боеприпасов до советской техники. Иранцы обладают определенным военно-технологическим потенциалом. Их "Шахеды" – довольно серьезное оружие, которым нельзя пренебрегать
Будет ли Китай поставлять оружие
"Китай технологически вырос вместе с Россией из Советского Союза. Это одни и те же калибры к артиллерии и РСЗО. Китайские заводы работают в полную силу по выработке всего этого", – отметил Черник.
В то же время, он считает, что до точки передачи вооружения России не дойдет. Дело в том, что Китай на 100% встроен в большую мировую экономику.
ВВП евроатлантического мира – это почти 50 триллионов долларов, и китайцы там занимают очень серьезную нишу. Зачем размениваться на 1,5 триллиона российской экономики, которая и так движется к упадку?
– подчеркнул военный эксперт.
Более того, американцы дали очень серьезный сигнал китайцам. Они официально объявили, что ковид – искусственный вирус. Если это так, то против Китая могут быть выдвинуты очень серьезные судебные иски на триллионы долларов.
Единственный возможный вариант, полагает военный эксперт, это совместные заводы по производству дронов и определенных запчастей. Именно об этом мог просить Александр Лукашенко во время визита в Иран. Но большого потока пока не наблюдается. "Когда мы на линии разграничения будем иметь подтвержденные факты применения китайского оружия, особенно маркировку по снарядам, тогда и будем говорить", – подытожил Петр Черник.
Опасения преждевременны
- По мнению политолога Андрея Вигиринского, поставки вооружения Китаем не состоится до того момента, пока страна позиционирует себя антиподом США и предлагает мирный план урегулирования, в рамках которого призывает стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров.
- Он добавил, что китайцы все-таки связывают вопросы возможной поставки вооружения России с решением вопроса Тайваня, который должен пройти мирно. "Это не значит, что они не усиливают свои вооруженные силы, ведь рассматривают это как потенциальную угрозу. Но свои планы они артикулируют не как элемент разрешения политических конфликтов с помощью военной силы, а именно как элемент, который может быть решен путем дипломатии", – отметил политолог.
- Поэтому говорить о непосредственных поставках вооружения из Китая в пользу России, считает Вигиринский, по меньшей мере преждевременно.