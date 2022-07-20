Відмова від медіа: Данілов очікує, що інші олігархи візьмуть приклад з Ахметова

Нещодавно Рінат Ахметов заявив про вихід з медійного бізнесу та відмову від усіх ліцензій холдингу на користь держави. Безпосередньою причиною такого рішення став закон про олігархів.

Закон про створення реєстру олігархів в Україні продовжує діяти. Про це 24 каналу розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Він впевнений, що вже найближчим часом приклад Ахметова наслідуватимуть й інші.

Зверніть увагу Скільки грошей через війну втратив найбагатший українець Ахметов та інші

Крім того, буде ще більше заяв, пов'язаних із законом про олігархів, адже кількість людей, які увійдуть до реєстру напряму залежить від того, як олігархи позбуватимуться своїх активів, щоб не відповідати прописаним критеріям.

Припинити дію олігархічно-кланової економіки – це питання номер 1. Ми хочемо, щоб всі перейшли в цивілізований бізнес, на законних засадах заробляли свої статки, не ховали їх та не впливали через гроші на політиків. Зараз ми маємо шанс врешті-решт стати цивілізованою країною,

– пояснив Данілов.