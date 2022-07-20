Відмова від медіа: Данілов очікує, що інші олігархи візьмуть приклад з Ахметова
Нещодавно Рінат Ахметов заявив про вихід з медійного бізнесу та відмову від усіх ліцензій холдингу на користь держави. Безпосередньою причиною такого рішення став закон про олігархів.
Закон про створення реєстру олігархів в Україні продовжує діяти. Про це 24 каналу розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Він впевнений, що вже найближчим часом приклад Ахметова наслідуватимуть й інші.
Зверніть увагу Скільки грошей через війну втратив найбагатший українець Ахметов та інші
Крім того, буде ще більше заяв, пов'язаних із законом про олігархів, адже кількість людей, які увійдуть до реєстру напряму залежить від того, як олігархи позбуватимуться своїх активів, щоб не відповідати прописаним критеріям.
Припинити дію олігархічно-кланової економіки – це питання номер 1. Ми хочемо, щоб всі перейшли в цивілізований бізнес, на законних засадах заробляли свої статки, не ховали їх та не впливали через гроші на політиків. Зараз ми маємо шанс врешті-решт стати цивілізованою країною,
– пояснив Данілов.
Секретар РНБО підкреслив, що у цьому питанні кожен має обирати свій шлях, але вже й в Ахметова з'явилося розуміння, у який саме спосіб потрібно діяти.
Після перемоги відкриється ще більше цікавих фактів про олігархів
"До речі, хочу звернути вашу увагу на те, хто виїжджав із країни пісня 24 лютого, а хто ні. До честі Ріната Леонідовича, я можу сказати, що він жодного разу не покидав країну за час війни. А є такі "хлопи", які, мабуть, були проінформовані напередодні", – зауважив він.
Данілов розповів, що в серед українських олігархів були й такі, що напередодні війни вирушили кудись на приватних літаках. Він порівняв їх із птахами, що мігрують.
Коли закінчиться війна, усі ці речі будуть всім відомі. Тоді почнеться найцікавіше,
– переконаний секретар РНБО.
До теми Є важливе обмеження, – Малюська сказав, чому дехто не хоче потрапити під деолігархізацію
Питання олігархів – це питання моралі
На думку Данілова, важливим у цій темі є й питання моралі. Як приклад він навів проросійську партію "Опозиційна платформа – За життя", яку офіційно заборонили в Україні.
Секретар РНБО заявив, що ця ОПЗЖ безпосередньо працювала з російською федерацією, а 90 відсотків її представників є прихильниками російського світу. Відтак, її члени фактично є спільниками росіян, які вбивають зараз українців, ґвалтують, мародерять та чинять інші жахіття.
Данілов пояснив, що зараз, коли представники ОПЗЖ взяли собі іншу назву, у Верховній Раді відбувається "цирк". Крім того, вони звернулися до суду, аби оскаржити заборону.
Наші хлопці та дівчата гинуть на фронті. А наші славнозвісні суди будуть ухвалювати такі рішення? Давайте подивимося на реакцію суспільства. Особливо щодо таких партій, як ОПЗЖ, "Партія Шарія" та інших, які у російських чоботах ходять по нашій землі,
– підсумував Данілов.
Ексклюзивне інтерв'ю з Олексієм Даніловим: дивіться відео
Що відомо про закон про олігархів: коротко
- Закон про олігархів був ухвалений ще у листопаді 2021 року.
- Згідно з ним олігархами вважаються люди, що мають значну економічну та політичну вагу у суспільстві, а також відповідають принаймні 3 з 4 визначених критеріїв.
- Серед них – участь у політичному житті, суттєвий вплив на за ЗМІ, статус кінцевого бенефіціарного власника суб'єкта господарювання, який займає монопольне становище на ринку, та підтверджена вартість активів і суб'єктів господарювання, що перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів.
- Закон покликаний обмежити вплив олігархів на економічне та політичне життя держави.