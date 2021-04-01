Викрадення людей у Криму: в ООН нарахували понад 40 випадків за час окупації півострова

Щонайменше 43 випадки – саме стільки насильницьких зникнень зафіксували у Криму від початку його окупації Росією у 2014 році. Більшість із викрадених – чоловіки.

Мовиться про період від березня 2014 до травня 2018. Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні в інформаційній довідці від 31 березня.

Зверніть увагу Росія стягує до Криму військову техніку: відео

За час окупації в Криму викрали понад 40 людей

Перший задокументований ООН випадок викрадення людини у Криму – 3 березня 2014, крайній за часом – 23 травня 2018. За період спостереження в Організації Об'єднаних Націй зробили такі висновки:

Від початку окупації Криму Росією у 2014 році УВКПЛ (Управління Верховного комісара ООН з прав людини) задокументувало 43 випадки насильницького зникнення людей.

випадки насильницького зникнення людей. Мовиться здебільшого про викрадення. Серед жертв більшість чоловіки – 39, жінок – 4. Де перебувають 11 зниклих – досі невідомо.

– 39, жінок – 4. Де перебувають 11 зниклих – досі невідомо. Людей викрадали, найімовірніше, озброєні угруповання на кшталт "Самооборони Криму", російські казацькі групи, службовці Федеральної служби безпеки Росії та інших силових структур окупантів.

на кшталт "Самооборони Криму", російські казацькі групи, службовці Федеральної служби безпеки Росії та інших силових структур окупантів. Відомо, що викрадених катували з метою отримати свідчення проти самих себе або проти інших людей. Або й просто жорстоко поводилися, щоб помститися за політичну позицію.

до відповідальності через насильницькі зникнення та катування не притягнули жодну особу.

До слова, 30 березня Держдеп США опублікував доповідь про права людини за 2020 рік, де розкритикував Росію за окупацію Криму та агресію на Донбасі. У Росії традиційно будь-які претензії відкидають.