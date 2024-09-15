Зірка чемпіонату Німеччини зненацька зняв шорти перед фанатами: навіщо гравець це зробив
Форвард Баєра Віктор Боніфейс запалив у виїзній грі проти Хоффенхайма. Втім найбільш популярною подією матчу стало святкування голу від нігерійця.
В чемпіонаті Німеччини цими вихідними тривають матчі 3 туру Бундесліги. У суботу, 14 вересня, свою гру провів чинний чемпіон турніру Баєр, пише 24 Канал.
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Майже оголив сідниці
Команда Хабі Алонсо завітала в гості до майбутнього суперника Динамо по Лізі Європи Хоффенхайму. Перемога далась леверкузенцям доволі легко – 4:1.
Героєм зустрічі став нападник Баєра Віктор Боніфейс, який записав на свій рахунок два голи та асист. Крім цього, нігерієць відзначився доволі дивним вчинком. Після першого голу форвард підбіг до трибуни з фанатами Баєра та приспустив перед ними шорти.
Боніфейс зняв шорти перед фанатами / фото з соцмережі Х
Віктор здивував вболівальників Баєра своїм вчинком / фото з соцмережі Х
Дехто з фанатів оцінив цей жест як неповагу до них, проте Віктор пояснив причину такого святкування. Він розповів, що такий тренд є популярним в тіктоці у його країні, тому він просто скопіював цей рух.
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Зазначимо, що Баєр виграв два з трьох своїх стартових матчів у чемпіонаті Німеччини. Леверкузенці йдуть п'ятими, відстаючи на три бали від лідера Баварії.