Підриває підтримку України: в ISW проаналізували, як Орбан просуває переговори з Росією

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан, ймовірно, прагне переключити увагу Заходу на можливі мирні переговори Росії та України щодо завершення війни. Окрім того, його зусилля спрямовані на підрив підтримки України.

Аналітики Інституту вивчення війни заявляють, що на це вказують низка факторів. Зокрема – стаття Орбана, у якій він звинувачує НАТО у підтримці війни.

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Як Орбан просуває наратив переговорів з Росією

В Інституту вивчення війни заявляють, що Орбан продовжує позиціонувати себе як потенційного "посередника" для припинення війни між Росією та Україною. Й хоча Путін виступає проти будь-яких переговорів, прем'єр Угорщини працює над власним наративом.

Так, Орбан намагається переключити увагу з підтримки України до переговорів щодо припинення війни. Днями прем'єр Угорщини опублікував статтю у Newsweek, в якій звинуватив Альянс у "виборі конфлікту", а не миру. Орбан наголошував, що НАТО створили саме для підтримки миру. Цікаво, що стаття Орбана з'явилася після його візитів до Києва і Москви.

Зусилля Орбана підштовхнути до переговорів, ймовірно, є частиною його поточних зусиль перемістити європейський фокус на дискусії про мирні переговори, а не на дискусії про військову підтримку України,

– припускають аналітики ISW.

Окрім того, в ISW нагадали, що прем'єр Угорщини постійно намагається підірвати зусилля ЄС щодо надання військової допомоги, а також зміщує фокус уваги Європи від військової допомоги сприяє досягненню цієї ширшої мети тепер, коли Угорщина головує в Раді ЄС.

"Заклики Орбана та інших до переговорів і українська мирна формула – це різні зусилля з різними цілями, і Путін продемонстрував, що він не зацікавлений у будь-яких угодах, окрім капітуляції України", – додали аналітики.

У звіті додають, що окрім Угорщини посередниками у мирних переговорах пропонують стати Болгарія та Туреччина. Представники цих країн закликають "надати пріоритет дипломатії.