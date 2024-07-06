Про це заявляють аналітики Інституту вивчення війни за підсумками зустрічі Путіна й Орбана у Москві. В ISW додали, російський президент прямо відкинув будь-які переговори щодо припинення вогню.

До теми Як Путін бачить "остаточне" завершення війни: в ISW пояснили

Яка мета Путіна у війні

Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що Путін використав зустріч із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, щоб виступити проти домовленості припинення вогню. Так, російський президент висловив відданість своїй позиції, що "остаточним" завершенням війни буде досягнення цинічної мети – знищення української державності.

В ISW додали, що на зустрічі з Орбаном Путін прямо відкинув участь Росії у будь-яких переговорах щодо угоди про припинення війни. Аналітики додали, що це є відхиленням від курсу політики російського президента, адже раніше він удавав, що йому "цікаві" мирні переговори. Путін заявив, що угода між Росією та Україною не повинна призвести до тимчасового припинення вогню, оскільки це дозволить Україні перегрупуватися та переозброїтися. Натомість Росія виступає за "повне" та "остаточне" припинення конфлікту.

Проте наразі Путін не бажає погодитися ні на що, окрім знищення української державності та ідентичності, що неодноразово ілюструють його зауваження та вимоги,

– наголошують аналітики.

Окрім того, Путін також намагався показати Орбана не лише як друга Росії, а і як представника ЄС, адже Угорщина стала головою в Раді ЄС. Відтак російський президент висловив сподівання, що Орбан обговорить позицію країн ЄС щодо війни в Україні з "європейськими партнерами".