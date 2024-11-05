На Запоріжжі підліток стріляв з рушниці по безпритульній собаці: поліція встановлює обставини

У Вільнянську, що в Запорізькій області, неповнолітній хлопець стріляв з пневматичної рушниці по безпритульній тварині. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Нацполіції області.

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Підліток стріляв із рушниці по безпритульній тварині

У поліції вказали, що 4 листопада під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому неповнолітній хлопець стріляє з пневматичної рушниці по безпритульній собаці.

Працівники відділення №2 (Вільнянськ) Запорізького райуправління поліції встановили особу "стрілка" – ним виявився учень 9 класу місцевої школи,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статтею 299 ККУ – Жорстоке поводження з тваринами.

Правоохоронці додали, що з неповнолітнім та його батьками наразі спілкуються ювенальні поліцейські. Безпосередньо на батьків складено протокол на підставі статті 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП.