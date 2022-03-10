"Він не бачить народ, коли дивиться на державу": чому Зеленський – ворог №1 для Путіна

Росія напала на Україну 2 тижні тому. Президент країни-агресорки Володимир Путін сподівався швидко захопити державну владу, однак йому нічого не вдалося.

Президент України Володимир Зеленський наразі є ворогом №1 для Путіна. Про причини такого ставлення він розповів у інтерв'ю німецькій газеті Die Zeit, повідомляє 24 канал.

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Мета Росії – вбити Зеленського

Російські окупанти готуються до штурму Києва. Їхньою важливою метою є вбивство президента. Зеленський розповів, що він перебуватиме зі своїм народом, адже це найкращий захист.

Коли в Росії готували вторгнення, вони не розраховували, що українці будуть захищати свою державу. Увесь народ. Кремль не розраховував, що ця війна стане для нас вітчизняною війною, як її вів Радянський Союз проти Гітлера. Люди Путіна просто не знають України,

– додав президент.

Зеленський зауважив, що коли з ним вся Україна, він почувається у безпеці. Це правило, яке варто вивчити й багатьом на Заході. Президент додав, що він є ворогом №1 для Путіна, бо у російської урядової верхівки такий спосіб сприйняття реальності. Вони не бачать народ, коли дивляться на державу.

"Вони бачать главу держави, бачать політиків, бачать економічних магнатів. Вони сподіваються, що зможуть усіх купити або залякати, а от про мене точно знають – не вийде. Тому і така загроза. Все дуже просто", – заявив президент.

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В яких умовах живе президент

Зеленський розповів, що не важко здогадатися, в яких умовах він зараз живе.

"Дуже мало сну. Дуже багато кави. Дуже багато переговорів. Дуже багато речей, які необхідні для оборони та порятунку людей", – зауважив президент.

Він додав, що не приховує того, що перебуває у Києві. Про це також знають 40 мільйонів українців. За словами Зеленського, він не думав над пропозицією США евакуювати його з країни.

"Вони погано про мене думали, але я це пробачив. Я – зі своїм народом!", – підсумував президент.

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