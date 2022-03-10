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Зараз ми цілодобово боремося на інформаційному фронті – за допомогою новин, текстів, дописів у соцмережах, стрімів на ютубі тощо. Правдивою й перевіреною інформацією ми не даємо ворогу найменших шансів у новинному бою.
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