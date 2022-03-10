На жаль, через війну ми втратили головне джерело доходів – рекламу. Нашим працівникам та їхнім сім'ям, серед яких – багато евакуйованих, потрібні засоби для існування.

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