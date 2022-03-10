К сожалению, в результате мы потеряли главный источник доходов – рекламу. Нашим работникам и их семьям, среди которых много эвакуированных, нужны средства для существования.
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Сейчас мы круглосуточно боремся на информационном фронте – с помощью новостей, текстов, сообщений в соцсетях, стримов на ютубе и т.д. Правдивой и проверенной информацией мы не даем врагу ни малейших шансов в новом бою.
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