Він важливий для влади, – політолог пояснив, чому справу Трухіна можуть "зам'яти"

Скандальна ДТП на Бориспільській трасі за участі нардепа президентської фракції Олександра Трухіна облетіла весь інформаційний простір понад місяць тому. Після цього настала тиша.

Розводить руками навіть президент Володимир Зеленський. Він вважає, що варто почекати, щоб справа дійшла до кінця.

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Довгими поясненнями фонтанувала і генеральна прокурорка Ірина Венедіктова на "Великій фракції" у Трускавці. "Найімовірніше, там розслідували щільно і факти щодо всіх осіб, які є", – сказала вона.

На "Великій фракції" був присутній і сам Олександр Трухін. Він сидів за столом з не менш одіозним заступником глави Офісу Президента, який за збігом обставин якраз негласно курує правоохоронний сектор, Олегом Татаровим.

Якщо хтось і надавав вказівки із ОП, що робити правоохоронцям зі справою Трухіна, то це міг бути Татаров. Насправді прогнози поки досить сумні,

– зауважила юристка Центру протидії корупції Олена Щербан.

Цікаво те, що тепер позиція Трухіна з "таємниці слідства" стала однозначною, мовляв, за кермом буває рідко. Не часто він має бажання спілкуватись з журналістами.

Відповідь ДБР на запит

На інформаційний запит 24 каналу Державне бюро розслідувань відповідало цілий місяць. З отриманої врешті інформації, можна констатувати лише кілька фактів:

народний депутат України Трухін Олександр Миколайович, який був одним із учасників ДТП, перебуває у статусі свідка, як і інші учасники події;

в матеріалах кримінального провадження відсутні документи щодо проходження Трухіним тесту на перебування у стані сп'яніння;

відеозапис безпосереднього зіткнення транспортних засобів наразі у кримінальному провадженні відсутній.

Тобто досі не встановили, хто був за кермом автомобіля, через який постраждало 6 людей, попри досить широкий перелік ймовірних доказів.

"Потерпілі могли бачити, хто був за кермом. Можуть бути і дані дослідження ДНК осіб, які перебували в автомобілі", – зауважила Щербан.

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Розбіжності у справі

Першою на місці працювала саме поліція. З 23 серпня по 2 вересня саме вона здійснювала слідчі дії до передачі справи у ДБР. Саме тоді почались розбіжності.

Поки поліція звітує про наявність тесту на вміст алкоголю в крові Трухіна, ДБР у відповіді каже, що такі дані відсутні. За фото з місця ДТП видно, що спрацювали і подушки безпеки.

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На них мав точно лишитись матеріал для аналізу ДНК водія, досить однозначного доказу для визначення статусу фігурантів справи. Вони справді були.

"Ми зробили змиви з подушки, щоб потім було ДНК, провели інші слідчі дії і призначили експертизу, але результатів на момент передачі справи в ДБР ще не було", – заявив очільник Національної поліції у місті Києві Іван Вигівський.

ДБР про ці докази, що цікаво, не згадує. За словами експертів, на жаль, подушки безпеки цілком можуть загубитися.