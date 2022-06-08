Виплати рідним військових: хто має право отримати, як подати заявку

Рідні військових, які перебувають у полоні або зникли безвісти, можуть отримувати виплати. Для цього необхідно надати документи й передати заявку на ім'я командира військової частини.

Заявку розглядатимуть упродовж 15 днів. Рішення оприлюднять у письмовій формі, повідомляє 24 канал.

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Виплати можуть отримати рідні захисників України, які:

перебувають у полоні;

є заручниками;

інтерновані у нейтральні держави;

зникли безвісти.

Закон передбачає, що за військовими цих категорій зберігаються виплати:

у розмірі посадового окладу за останнім місцем служби;

у розмірі окладу за військовим званням;

надбавки за вислугу років;

інші щомісячні додаткові види грошового забезпечення постійного характеру;

інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення.

Хто має право на допомогу

Виплати зараховують з моменту, коли військовий потрапив у полон або зник безвісти. Припиняються – з моменту, коли захисника виключають зі списків особового складу військової частини.

Алла Бєлошенко – юристка громадської організації "Юридична Сотня" – розповіла, що право отримати грошове забезпечення мають такі близькі військових:

дружини або чоловіки (якщо їх немає, повнолітні діти, які мешкали разом з захисником або захисницею);

законні представники (опікуни, піклувальники);

усиновлювачі неповнолітніх дітей (з інвалідністю);

люди, які перебувають на утриманні військового або військової;

батьки захисника або захисниці (якщо немає дружини або чоловіка).

За словами юристки, виплати діляться на усіх, хто має право їх отримати. Кожному – рівна частина. Якщо ж хтось вирішить відмовитися від грошей, їх розподілять між іншими людьми, які отримують виплати.

Водночас гроші не отримають близькі військових, які:

добровільно здалися в полон;

самовільно залишили військові частини або місця служби;

вдалися до дезертирства.

Аби отримати виплати, необхідно написати заяву та разом з низкою документів передати її на ім'я командира військової частини.

Мовиться про такі документи:

копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім'ї з даними про прізвище, ім'я та по батькові і реєстрацію місця проживання (перебування);

довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім'ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті);

копія свідоцтва про шлюб (якщо воно наявне);

копії свідоцтв про народження дітей (якщо наявні);

копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Міністр оборони про грошове забезпечення військовослужбовців

Міністр оборони Олексій Резніков у травні заявив, що виплати, які отримують українські воїни, формують з двох частин. Загалом їхня сума залежить від того, де та які завдання виконують герої.

Про які частини мовиться:

перша – класичне щомісячне грошове забезпечення (його військовим нараховують відповідно до посади, звання, вислуги та інших показників;

друга – додаткова грошова винагорода (її встановили на період воєнного стану за ініціативою Володимира Зеленського.

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