Выплаты родным военных: у кого есть право получить, как подать заявку

8 июня 2022 , 19:00
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Родные военных, которые находятся в плену или пропавшие без вести, могут получать выплаты. Для этого нужно предоставить документы и передать заявку на имя командира воинской части.

Заявка будет рассмотрена в течение 15 дней. Решение будет обнародовано в письменной форме, сообщает 24 канал.

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Выплаты могут получить родные защитников Украины, которые:

  • находятся в плену;
  • являются заложниками;
  • интернированные в нейтральных государствах;
  • пропали без вести.

Закон предусматривает, что за военными этих категорий сохраняются выплаты :

  • в размере должностного оклада по последнему месту службы;
  • в размере оклада по воинскому званию;
  • надбавки за выслугу лет;
  • другие ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия постоянного характера;
  • другие виды денежного довольствия с учетом изменения выслуги лет и норм денежного довольствия.
Примите во внимание! Выплаты засчитывают с момента, когда военный попал в плен или пропал без вести. Прекращаются с момента, когда защитника исключают из списков личного состава воинской части.

Кто имеет право на помощь

Алла Белошенко – юрист общественной организации "Юридическая Сотня" – рассказала, что право получить денежное обеспечение имеют такие близкие военные:

  • жены или мужья (если их нет, совершеннолетние дети, проживавшие вместе с защитником или защитницей);
  • законные представители (опекуны, попечители);
  • усыновители несовершеннолетних детей (с инвалидностью);
  • люди, состоящие на содержании военного или военного;
  • родители защитника или защитницы (если нет жены или мужа).

По словам юриста, выплаты делятся на всех, кто имеет право их получить. Каждому – равная часть. Если же кто-то решит отказаться от денег, их распределят между другими получающими выплаты людьми.

В то же время деньги не получат близкие военных, которые:

  • добровольно сдались в плен;
  • самовольно покинули воинские части или места службы;
  • прибегли к дезертирству.

Чтобы получить выплаты, необходимо написать заявление и вместе с рядом документов передать его на имя командира воинской части.

Речь идет о следующих документах:

  • копии страниц паспорта совершеннолетних членов семьи с данными о фамилии, имени и отчестве и регистрации места жительства (нахождения);
  • справка о регистрации места жительства (нахождения) членов семьи (при отсутствии такой информации в паспорте);
  • копия свидетельства о браке (если оно имеется);
  • копии свидетельств о рождении детей (если есть);
  • копия документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков.

Министр обороны о денежном довольствии военнослужащих

Министр обороны Алексей Резников в мае заявил, что выплаты, получаемые украинскими воинами, формируются из двух частей. В общем, их сумма зависит от того, где и какие задачи выполняют герои.

О каких частях говорится:

  • первая – классическое ежемесячное денежное довольствие (его военным начисляют в соответствии с должностью, званием, выслугой и другими показателями;
  • второе – дополнительное денежное вознаграждение (его установили на период военного положения по инициативе Владимира Зеленского.

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Автор: Мар'яна Бекало