Заявка будет рассмотрена в течение 15 дней. Решение будет обнародовано в письменной форме, сообщает 24 канал.
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Выплаты могут получить родные защитников Украины, которые:
- находятся в плену;
- являются заложниками;
- интернированные в нейтральных государствах;
- пропали без вести.
Закон предусматривает, что за военными этих категорий сохраняются выплаты :
- в размере должностного оклада по последнему месту службы;
- в размере оклада по воинскому званию;
- надбавки за выслугу лет;
- другие ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия постоянного характера;
- другие виды денежного довольствия с учетом изменения выслуги лет и норм денежного довольствия.
Кто имеет право на помощь
Алла Белошенко – юрист общественной организации "Юридическая Сотня" – рассказала, что право получить денежное обеспечение имеют такие близкие военные :
- жены или мужья (если их нет, совершеннолетние дети, проживавшие вместе с защитником или защитницей);
- законные представители (опекуны, попечители);
- усыновители несовершеннолетних детей (с инвалидностью);
- люди, состоящие на содержании военного или военного;
- родители защитника или защитницы (если нет жены или мужа).
По словам юриста, выплаты делятся на всех, кто имеет право их получить. Каждому – равная часть. Если же кто-то решит отказаться от денег, их распределят между другими получающими выплаты людьми.
В то же время деньги не получат близкие военных, которые:
- добровольно сдались в плен;
- самовольно покинули воинские части или места службы;
- прибегли к дезертирству.
Чтобы получить выплаты, необходимо написать заявление и вместе с рядом документов передать его на имя командира воинской части.
Речь идет о следующих документах:
- копии страниц паспорта совершеннолетних членов семьи с данными о фамилии, имени и отчестве и регистрации места жительства (нахождения);
- справка о регистрации места жительства (нахождения) членов семьи (при отсутствии такой информации в паспорте);
- копия свидетельства о браке (если оно имеется);
- копии свидетельств о рождении детей (если есть);
- копия документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков.
Министр обороны о денежном довольствии военнослужащих
Министр обороны Алексей Резников в мае заявил, что выплаты, получаемые украинскими воинами, формируются из двух частей . В общем, их сумма зависит от того, где и какие задачи выполняют герои.
О каких частях говорится:
- первая – классическое ежемесячное денежное довольствие (его военным начисляют в соответствии с должностью, званием, выслугой и другими показателями;
- второе – дополнительное денежное вознаграждение (его установили на период военного положения по инициативе Владимира Зеленского.
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