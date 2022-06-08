Заявка будет рассмотрена в течение 15 дней. Решение будет обнародовано в письменной форме, сообщает 24 канал.

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Выплаты могут получить родные защитников Украины, которые:

находятся в плену;

являются заложниками;

интернированные в нейтральных государствах;

пропали без вести.

Закон предусматривает, что за военными этих категорий сохраняются выплаты :

в размере должностного оклада по последнему месту службы;

в размере оклада по воинскому званию;

надбавки за выслугу лет;

другие ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия постоянного характера;

другие виды денежного довольствия с учетом изменения выслуги лет и норм денежного довольствия.

Примите во внимание! Выплаты засчитывают с момента, когда военный попал в плен или пропал без вести. Прекращаются с момента, когда защитника исключают из списков личного состава воинской части.

Кто имеет право на помощь

Алла Белошенко – юрист общественной организации "Юридическая Сотня" – рассказала, что право получить денежное обеспечение имеют такие близкие военные :

жены или мужья (если их нет, совершеннолетние дети, проживавшие вместе с защитником или защитницей);

законные представители (опекуны, попечители);

усыновители несовершеннолетних детей (с инвалидностью);

люди, состоящие на содержании военного или военного;

родители защитника или защитницы (если нет жены или мужа).

По словам юриста, выплаты делятся на всех, кто имеет право их получить. Каждому – равная часть. Если же кто-то решит отказаться от денег, их распределят между другими получающими выплаты людьми.

В то же время деньги не получат близкие военных, которые:

добровольно сдались в плен;

самовольно покинули воинские части или места службы;

прибегли к дезертирству.

Чтобы получить выплаты, необходимо написать заявление и вместе с рядом документов передать его на имя командира воинской части.

Речь идет о следующих документах:

копии страниц паспорта совершеннолетних членов семьи с данными о фамилии, имени и отчестве и регистрации места жительства (нахождения);

справка о регистрации места жительства (нахождения) членов семьи (при отсутствии такой информации в паспорте);

копия свидетельства о браке (если оно имеется);

копии свидетельств о рождении детей (если есть);

копия документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков.

Министр обороны о денежном довольствии военнослужащих

Министр обороны Алексей Резников в мае заявил, что выплаты, получаемые украинскими воинами, формируются из двух частей . В общем, их сумма зависит от того, где и какие задачи выполняют герои.

О каких частях говорится:

первая – классическое ежемесячное денежное довольствие (его военным начисляют в соответствии с должностью, званием, выслугой и другими показателями;

второе – дополнительное денежное вознаграждение (его установили на период военного положения по инициативе Владимира Зеленского.

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