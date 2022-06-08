Заявку розглядатимуть упродовж 15 днів. Рішення оприлюднять у письмовій формі, повідомляє 24 канал.
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Виплати можуть отримати рідні захисників України, які:
- перебувають у полоні;
- є заручниками;
- інтерновані у нейтральні держави;
- зникли безвісти.
Закон передбачає, що за військовими цих категорій зберігаються виплати:
- у розмірі посадового окладу за останнім місцем служби;
- у розмірі окладу за військовим званням;
- надбавки за вислугу років;
- інші щомісячні додаткові види грошового забезпечення постійного характеру;
- інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення.
Хто має право на допомогу
Алла Бєлошенко – юристка громадської організації "Юридична Сотня" – розповіла, що право отримати грошове забезпечення мають такі близькі військових:
- дружини або чоловіки (якщо їх немає, повнолітні діти, які мешкали разом з захисником або захисницею);
- законні представники (опікуни, піклувальники);
- усиновлювачі неповнолітніх дітей (з інвалідністю);
- люди, які перебувають на утриманні військового або військової;
- батьки захисника або захисниці (якщо немає дружини або чоловіка).
За словами юристки, виплати діляться на усіх, хто має право їх отримати. Кожному – рівна частина. Якщо ж хтось вирішить відмовитися від грошей, їх розподілять між іншими людьми, які отримують виплати.
Водночас гроші не отримають близькі військових, які:
- добровільно здалися в полон;
- самовільно залишили військові частини або місця служби;
- вдалися до дезертирства.
Аби отримати виплати, необхідно написати заяву та разом з низкою документів передати її на ім'я командира військової частини.
Мовиться про такі документи:
- копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім'ї з даними про прізвище, ім'я та по батькові і реєстрацію місця проживання (перебування);
- довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім'ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті);
- копія свідоцтва про шлюб (якщо воно наявне);
- копії свідоцтв про народження дітей (якщо наявні);
- копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.
Міністр оборони про грошове забезпечення військовослужбовців
Міністр оборони Олексій Резніков у травні заявив, що виплати, які отримують українські воїни, формують з двох частин. Загалом їхня сума залежить від того, де та які завдання виконують герої.
Про які частини мовиться:
- перша – класичне щомісячне грошове забезпечення (його військовим нараховують відповідно до посади, звання, вислуги та інших показників;
- друга – додаткова грошова винагорода (її встановили на період воєнного стану за ініціативою Володимира Зеленського.
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