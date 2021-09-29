Виправдали: ВАКС оголосив вирок фігурантам справи про розтрату грошей ДПЗК

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду України 29 вересня ухвалила вироки підозрюваним у розтраті грошей Державної продовольчої зернової корпорації. Усіх фігурантів справи виправдали.

Судді ВАКС ухвалили вирок колишньому виконувачеві обов'язків голови Державної продовольчої зернової корпорації України Валерію Томіленку. Його обвинувачували у розтраті державних грошей.

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Виправдання фігурантів справи про розтрату грошей ДПЗК

За версією слідства, у 2015 році Томіленко розтратив приблизно 88 мільйонів гривень держкорпорації, вступивши у змову з двома директорами елеваторів.

Суд зазначив, що прокурори не змогли довести вину Томіленка та директорів елеваторів Шквирі та Селюченка. Ба більше – колегія суддів постановила зняти арешт з помешкань та авто обвинувачених, а також повернути заставу у розмірі 2,5 мільйона гривень. У такий спосіб усіх трьох виправдали.

У чому звинувачували Томіленка

Валерія Томіленка звинувачували у тому, що він підписав угоди про постачання кукурудзи за повною передоплатою. З Рокитнянським комбінатом домовилися про 16,6 тисячі тонн зерна, а з Васильківхлібопродуктом — про 11,6 тонни. Фактично зерно було відсутнє, однак Томіленко вказав перерахувати комбінатам майже 50 мільйонів і 38,5 мільйона гривень.

У липні 2016 року чоловіка затримали, а 22 серпня його заарештували з можливістю внесення застави 5 мільйонів гривень. Наступного дня за Томіленка внесли заставу, а на рахунки держпідприємства повернули 34 мільйонів гривень.

30 вересня 2019 року Святошинський райсуд передав справу до ВАКС. 18 листопада прокурор САП оголосив обвинувальний акт.

Текст допису Центру протидії корупції:

ВАКС виправдав фігурантів справи про розтрату коштів Державної продовольчої зернової корпорації.

Сьогодні колегія суддів Антикорсуду ухвалила вирок колишньому в.о. голови Державної продовольчої зернової корпорації України (ДПЗКУ) Томіленку. Його обвинувачували у розтраті державних коштів.

За версією слідства, у 2015 році Томіленко вчинив розтрату близько 88 млн грн держкорпорації у змові з двома директорами елеваторів.

Суд зазначив, що прокурори не змогли довести вину Томіленка та директорів елеваторів Шквирі та Селюченка. Крім цього, колегія суддів постановила зняти арешт з помешкань та авто обвинувачених, а також повернути заставу у розмірі 2,5 млн.

За версією слідства, Томіленко підписав угоди про постачання кукурудзи за повною передоплатою. З Рокитнянським комбінатом домовилися про 16,6 тис. тонн зерна, а з Васильківхлібопродуктом — про 11,683 тонни. Фактично зерно було відсутнє, але Томіленко вказав перерахувати комбінатам майже 50 млн грн і 38,5 млн грн.

При цьому, керівництво ДПЗКУ декларувало отримання прибутку за обома договорами

26 липня 2016 року Томіленка затримали, а 22 серпня його заарештували з можливістю внесення застави 5 млн грн. Наступного дня за Томіленка внесли заставу, а на рахунки держпідприємства повернули 34 млн грн.

30 вересня 2019 року Святошинський райсуд передав справу до ВАКС. 18 листопада прокурор САП оголосив обвинувальний акт.

Сьогодні Томіленка, Шквирю та Селюченка виправдали.