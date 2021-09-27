У прокуратурі Києва зазначили, що досудове розслідування щодо поліцейського вже закінчили. Незабаром судді почнуть розглядати провадження по суті.

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Слідчі з'ясували, що правоохоронець за гроші хотів відмазати зловмисників від покарання.

2 тисячі доларів за викрадення машин

Правоохоронці кажуть, що 35-річний поліцейський дізнався про затримання свого знайомого за підозру у викраденні машин.

Він розповів зловмиснику, що треба сплатити 2 тисячі доларів для впливу на слідчого та непритягнення порушника до відповідальності.

Під час отримання грошей від зловмисника у квітні 2021 поліцейського затримали.

Злочин, який вчинив поліцейський, кваліфікували як одержання неправомірної вигоди поліцейським, поєднане з її вимаганням. У Кримінальному кодексі за це передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

Крім того, поліцейського можуть позбавити майна. Досудове розслідування злочину завершене.

Обвинувальний акт скерували до Подільського районного суду Києва.