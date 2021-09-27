В прокуратуре Киева отметили, что досудебное расследование в отношении полицейского уже закончили. Вскоре судьи начнут рассматривать производство по существу.

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Следователи выяснили, что правоохранитель за деньги хотел отмазать злоумышленников от наказания.

2 тысячи долларов за угон машин

Правоохранители говорят, что 35-летний полицейский узнал о задержании своего знакомого по подозрению в угоне машин.

Он рассказал злоумышленнику, что надо уплатить 2 тысячи долларов для воздействия на следователя и непривлечения нарушителя к ответственности.

Во время получения денег от злоумышленника в апреле 2021 полицейского задержали.

Преступление, которое совершил полицейский, квалифицировали как получение неправомерной выгоды полицейским, сопряженное с ее вымогательством. В Уголовном кодексе за это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Кроме того, полицейского могут лишить имущества. Досудебное расследование преступления завершено.

Обвинительный акт направили в Подольский районный суд Киева.