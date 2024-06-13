Вірменія критикує Білорусь: Мінськ викликає свого посла "для консультацій"

Після резонансних заяв вірменського прем'єра Мінськ вирішив викликати свого посла. Власне, аби зрозуміти, "який стосунок до ситуації" у Вірменії має Білорусь.

У четвер, 13 червня, Міністерство закордонних справ Білорусі оголосило про рішення викликати посла з Вірменії після критичних зауважень прем'єра Нікола Пашиняна щодо підтримки Мінськом Азербайджану в межах ОДКБ, – інформує 24 Канал.

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Відносини між Вірменією та Білоруссю все більш напружені

Згідно з повідомленням білоруського МЗС, речник відомства Анатолій Глаз повідомив, що посол у Єревані, Александр Конюк, повернеться до Мінська для консультацій, щоб зрозуміти ситуацію у Вірменії.

Глаз зазначив, що Білорусь бачить "складну внутрішньополітичну ситуацію" у Вірменії та розуміє "різну стійкість до емоційних навантажень".

Однак ми не розуміємо, який стосунок до цього має Білорусь. Представника посольства Вірменії сьогодні викликали в МЗС, щоб роз'яснити це питання. Через розвиток ситуації наш посол із Єревана незабаром також прибуде до Мінська,

– наголосив він.

Крім того, речник МЗС Білорусі розкритикував Вірменію за її "недалекоглядну позицію" – спробу зробити з Білорусі "зовнішнього ворога" для відволікання уваги від внутрішніх проблем.

Перед тим Пашинян заявляв, що ні він, ні жоден інший офіційний представник Вірменії не відвідають Білорусь, доки цю країну очолює Алєксандр Лукашенко.

Щонайцікавіше, у травні 2024 року вірменський прем'єр натякав: Білорусь і Росія, які є членами ОДКБ, фактично допомагали Азербайджану в підготовці до війни проти Вірменії. Йдеться про загострення в Нагірному Карабасі у 2020 році.

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Загалом конфлікт тривав 44 дні році – себто з 27 вересня по 10 листопада 2020 року. Внаслідок бойових дій Азербайджан збільшив свою територію. Після операції в регіон зайшов російський та турецький миротворчий контингенти.

Протистоянню між Вірменією та Азербайджаном не один десяток років. Перша Карабаська війна тривала з 1988 по 1994 рік. У вересні 2023 року азербайджанські військові взяли під контроль весь Нагірний Карабах. Баку називав це антитерористичною операцією,