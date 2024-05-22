Саме під виступу у парламенті Нікол Пашинян розкритикував дії двох країн-членів ОДКБ, які, за його словами, допомагали Азербайджану у військовій агресії проти Вірменії у 2020 році. Важливо, що він не назвав, про які саме держави йдеться.

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Пашинян проти союзників з ОДКБ

Війна, про яку йдеться, тривала 44 дні у 2020 році – з 27 вересня по 10 листопада. Внаслідок бойових дій Азербайджан збільшив свою територію, а опісля в регіон зайшов російський та турецький миротворчий контингенти.

У 2020 році в підготовці війни брали участь наші союзники. Не на нашому боці. Я знаю дві країни ОДКБ, які брали участь у підготовці до війни проти нас,

– сказав Пашинян.

Крім того, прем'єр-міністр Вірменії зазначав, що обидві сторони – Єреван і Баку – не можуть уявити собі мирний процес, адже не знають, що це таке. Пашинян порівняв ситуацію з польотами в космос, які колись здавалися неймовірними.

Зверніть увагу! Голова уряду згадав і про нещодавній позитивний момент у відносинах між Вірменією та Азербайджаном – підписання документа про делімітацію ділянки кордону. Пашинян назвав цей факт великим успіхом. Він акцентував: важливо, що делімітація відбувається відповідно до топографічної карти СРСР 1976 року.

Спікер парламенту Вірменії Ален Симонян також наголошував на зацікавленості країни у продовженні діалогу з Баку. Він констатував, що переговори щодо мирної угоди тривають, попри складнощі та непорозуміння між сторонами.

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