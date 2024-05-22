Именно во время выступления в парламенте Никол Пашинян раскритиковал действия двух стран-членов ОДКБ, которые, по его словам, помогали Азербайджану в военной агрессии против Армении в 2020 году. Важно, что он не назвал, о каких именно государствах идет речь.

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Пашинян против союзников из ОДКБ

Война, о которой идет речь, длилась 44 дня в 2020 году – с 27 сентября по 10 ноября. В результате боевых действий Азербайджан увеличил свою территорию, а после в регион зашел российский и турецкий миротворческий контингенты.

В 2020 году в подготовке войны участвовали наши союзники. Не на нашей стороне. Я знаю две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке к войне против нас,

– сказал Пашинян.

Кроме того, премьер-министр Армении отмечал, что обе стороны – Ереван и Баку – не могут представить себе мирный процесс, ведь не знают, что это такое. Пашинян сравнил ситуацию с полетами в космос, которые когда-то казались невероятными.

Обратите внимание! Глава правительства вспомнил и о недавнем положительном моменте в отношениях между Арменией и Азербайджаном – подписании документа о делимитации участка границы. Пашинян назвал этот факт большим успехом. Он акцентировал: важно, что делимитация происходит в соответствии с топографической картой СССР 1976 года.

Спикер парламента Армении Ален Симонян также отмечал заинтересованность страны в продолжении диалога с Баку. Он констатировал, что переговоры по мирному соглашению продолжаются, несмотря на сложности и недоразумения между сторонами.

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