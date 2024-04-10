Об этом говорится в аналитическом отчете Институт изучения войны (ISW) за 9 апреля. Дело в том, что российские военные задержали еще одного российского гражданина в Армении.
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Отмечают, что это случилось на фоне длительного ухудшения армяно-российских отношений.
Больше о задержании россиянина
Армянское отделение международной правозащитной организации Хельсинкская гражданская ассамблея в Ванадзоре сообщило, что российская военная полиция на российской 102-й военной базе в Гюмри в Армении задержала гражданина России Анатолия Щетина.
Его задержали за дезертирство и хотят принудительно перевести в Россию.
Позиция Армении
Генеральная прокуратура Армении сообщила, что обработала отчет Хельсинкской гражданской ассамблеи в соответствии со своими процедурами. Российская военная полиция на 102-й военной базе ранее задерживала гражданина России в Армении за дезертирство в декабре 2023 года.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в феврале 2024 года отреагировал на арест мужчины, случившийся в декабре 2023 года и заявил, что власти Армении расследуют инцидент и Армения "не может мириться с незаконными действиями на своей территории".
Больше о конфликте
- Во время Мюнхенской конференции при посредничестве США состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна, после которой стороны заявили о достижении прогресса по заключению мирного соглашения.
- Лидеры двух государств предоставили внешнеполитическим ведомствам поручение продолжить контакты и подготовить мирный документ.
- Армения тем временем приостановила свое участие в Организации договора о коллективной безопасности.
- При этом Россия также пытается использовать пророссийских деятелей в Молдове для дестабилизации демократии и общества в этом государстве. Москва хочет, чтобы Молдова не вступила в Евросоюз.