Про це ідеться в аналітичному звіті Інститут вивчення війни (ISW) за 9 квітня. Річ у тім, що російські військові затримали ще одного російського громадянина у Вірменії.
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Зазначають, що це трапилося на тлі тривалого погіршення вірмено-російських відносин.
Більше про затримання росіянина
Вірменське відділення міжнародної правозахисної організації Гельсінська громадянська асамблея у Ванадзорі повідомило, що російська військова поліція на російській 102-й військовій базі в Гюмрі у Вірменії затримала громадянина Росії Анатолія Щетіна.
Його затримали за дезертирство та хочуть примусово перевести до Росії.
Позиція Вірменії
Генеральна прокуратура Вірменії повідомила, що опрацювала звіт Гельсінської громадянської асамблеї відповідно до своїх процедур. Російська військова поліція на 102-й військовій базі раніше затримувала громадянина Росії у Вірменії за дезертирство в грудні 2023 року.
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у лютому 2024 року відреагував на арешт чоловіка, що трапився у грудні 2023 року та заявив, що влада Вірменії розслідує інцидент і що Вірменія "не може миритися з незаконними діями на своїй території".
Більше про конфлікт
- Під час Мюнхенської конференції за посередництва США відбулася зустріч президента Азербайджану Ільхама Алієва і прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна, після якої сторони заявили про досягнення прогресу щодо укладання мирної угоди.
- Лідери двох держав надали зовнішньополітичним відомствам доручення продовжити контакти та підготувати мирний документ.
- Вірменія тим часом призупинила свою участь в Організації договору про колективну безпеку.
- При цьому Росія також намагається використати проросійських діячів у Молдові для дестабілізації демократії та суспільства у цій державі. Москва хоче, щоб Молдова не вступила до Євросоюзу.