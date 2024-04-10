Про це ідеться в аналітичному звіті Інститут вивчення війни (ISW) за 9 квітня. Річ у тім, що російські військові затримали ще одного російського громадянина у Вірменії.

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Зазначають, що це трапилося на тлі тривалого погіршення вірмено-російських відносин.

Більше про затримання росіянина

Вірменське відділення міжнародної правозахисної організації Гельсінська громадянська асамблея у Ванадзорі повідомило, що російська військова поліція на російській 102-й військовій базі в Гюмрі у Вірменії затримала громадянина Росії Анатолія Щетіна.

Його затримали за дезертирство та хочуть примусово перевести до Росії.

Зауважте. У Гельсінській громадянській асамблеї повідомили, що направили заяву про злочин до Генпрокуратури Вірменії та що російські правоохоронні органи не мають права затримувати людей у Вірменії і мають передати справу вірменським правоохоронним органам.

Позиція Вірменії

Генеральна прокуратура Вірменії повідомила, що опрацювала звіт Гельсінської громадянської асамблеї відповідно до своїх процедур. Російська військова поліція на 102-й військовій базі раніше затримувала громадянина Росії у Вірменії за дезертирство в грудні 2023 року.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у лютому 2024 року відреагував на арешт чоловіка, що трапився у грудні 2023 року та заявив, що влада Вірменії розслідує інцидент і що Вірменія "не може миритися з незаконними діями на своїй території".

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