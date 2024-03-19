Адже Азербайджан заявив, що вимагає повернути їм 4 села у Тавуському районі, які з 1990-х років перебувають під фактичним контролем Вірменії. Свою заяву вірменський прем'єр озвучив на зустрічі з мешканцями району.

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Що відомо про заяву Вірменії

Прем'єр Вірменії заявив, що Єреван повинен йти на ці території та коригувати кордон, щоб не допустити війни знову.

"Тепер ми можемо піти звідси, підемо і скажемо (Азербайджану – 24 Канал), що ні, нічого не збираємося робити. Це означає, що наприкінці тижня почнеться війна", – пояснив Пашинян.

Він додав, що процес делімітації та демаркації кордону між Вірменією та Азербайджаном переходить у практичну стадію. Мовиться про частину території між селами Баганіс і Беркабер.

За словами вірменського прем'єра, Баку вимагає 4 села:

Баганіс Айрим,

Ашаги Аскіпара,

Хейрімли,

Гізілгаджили.

Наша політика полягає в тому, що ми не повинні допустити війни, ми не повинні допустити початку війни. І це також є причиною, чому ми вирішили скорегувати кордон Вірменії в цих районах, і ми робимо це не тільки заради Вірменії, а й конкретно для сіл Воскепар, Кіранц, щоб забезпечити безпеку цих сіл,

– заявив прем'єр-міністр Вірменії.

Окрім того, Єреван вказав на проблеми в 31 населеному пункті Вірменії.

Нікол Пашинян на зустрічі також сказав, що він розуміє, що не відповів на деякі питання людей, проте пообіцяв повернутись з відповідями.

До речі, глава МЗС Росії Захарова поспішила заявити, що заява Пашиняна про загрозу війни з Азербайджаном не пов'язана з Росією. Вона побідкалась, що нібито це компетенція влади в Єревані та "результат їхньої консультації із Заходом".

Що відбувається між Вірменією та Азербайджаном