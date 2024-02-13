Обидві сторони заявляють про поранених та загиблих внаслідок обстрілів. Азербайджанська сторона назвала обстріл вірменських позицій операцією "Відплата", інформує 24 Канал.

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Що заявила Вірменія

Спочатку Міноборони Вірменії повідомило, що двоє вірменських військовослужбовців загинули внаслідок обстрілу з боку азербайджанських збройних сил.

13 лютого починаючи з 05:30 підрозділи ЗС Азербайджану відкрили вогонь зі стрілецької зброї за вірменськими позиціями, розташованими в районі Неркін Ханд, внаслідок чого, за попередніми даними, вірменська сторона має поранених,

– йдеться у повідомленні.

Згодом у відомстві заявили вже про чотирьох убитих та одного пораненого, стан якого оцінюється як середній. Міноборони Вірменії додало, що опублікує список загиблих військових згодом.

Як відреагував Азербайджан

Близько 7-ї ранку в Міноборони Азербайджану звинуватили військових Вірменії в обстрілі, який відбувся ввечері минулого дня.

12 лютого, о 20:50 та о 23:40 підрозділи збройних сил Вірменії з позицій у напрямку населеного пункту Чинарли Товузгалинського району обстріляли зі стрілецької зброї позиції азербайджанської армії у напрямку населеного пункту Коханабі Товузського району,

– заявили у відомстві.

Єреван очікувано назвав таку заяву Баку дезінформацією. Державна прикордонна служба Азербайджану тим часом додала, що обстріл ними вірменських військ – це удар відплати у відповідь на провокацію. Прикордонники наголосили, що на кожну провокацію вірменської сторони, спрямовану на погіршення оперативної обстановки на азербайджано-вірменському державному кордоні, віднині відповідатимуть більш серйозними та рішучими заходами.

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