Обе стороны заявляют о раненых и погибших в результате обстрелов. Азербайджанская сторона назвала обстрел армянских позиций операцией "Возмездие", информирует 24 Канал.

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Что заявила Армения

Сначала Минобороны Армении сообщило, что двое армянских военнослужащих погибли в результате обстрела со стороны азербайджанских вооруженных сил.

13 февраля начиная с 05:30 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенными в районе Неркин Ханд, в результате чего, по предварительным данным, у армянской стороны есть раненые,

– говорится в сообщении.

Впоследствии в ведомстве заявили уже о четырех убитых и одном раненом, состояние которого оценивается как среднее. Минобороны Армении добавило, что опубликует список погибших военных позже.

Как отреагировал Азербайджан

Около 7 утра в Минобороны Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле, который состоялся вечером прошлого дня.

12 февраля, в 20:50 и в 23:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Коханаби Товузского района,

– заявили в ведомстве.

Ереван ожидаемо назвал такое заявление Баку дезинформацией. Государственная пограничная служба Азербайджана тем временем добавила, что обстрел ими армянских войск – это удар возмездия в ответ на провокацию. Пограничники отметили, что на каждую провокацию армянской стороны, направленную на ухудшение оперативной обстановки на азербайджано-армянской государственной границе, отныне будут отвечать более серьезными и решительными мерами.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном