Чому заяви Пашиняна про вихід з ОДКБ небезпечні для України

Днями медіа, особливо російські, рясно цитували Пашиняна, який щось сказав з приводу виходу з ОДКБ. І в Росії, і багато хто в нас подав цю історію однозначно – Вірменія вийде з ОДКБ.

Історія з "виходом з ОДКБ" триває вже не один рік. Вона подекуди нагадує маневри "товариша" Орбана, який погрожує все заблокувати, а потім виходить попити кави.

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Стартував цікавий серіал "Вірменія проти Білорусі"

Наразі тема зазвучала в іншому ракурсі, який раніше був присутнім як тло. Пашинян заявив про де-факто розрив офіційних відносин із Білоруссю, доки там керує Лукашенко.

І вся історія з ОДКБ вибудовується не як фронда проти Росії, а як вірмено-білоруський конфлікт (звучить як анекдот).

Бо Лукашенко вихвалявся, що Мінськ допомагав Азербайджану відновити територіальну цілісність. Що з погляду "союзництва" щодо ОДКБ виглядає, м'яко кажучи, новаторською.

Пашинян запустив цікавий пасаж, мовляв, "ми готові залишитися в ОДКБ, але нехай або Білорусь вийде, або Лукашенко перепросить так, щоб вірмени йому повірили". Лукашенко зараз напевно щось відповість, і сюжет цього серіалу може бути непередбачуваним і яскравим. З переходом у тости та танці.

Суперечки щодо Вірменії можуть розфокусувати увагу партнерів

Передбачувано одне – простір для реальних дій Пашиняна обмежений. Але навіть словесне вирування в московському господарстві, а тим більше крамола про вихід із московського блоку вносить смуту.

Одночасно з публічними гойдалками в Грузії з подачі Росії може підвищитися градус дискусії у Вірменії. Для нас це погано тим, що розфокусує увагу партнерів. Яку, в тому числі завдяки Харкову, за останні тижні вдалося хоч якось сконцентрувати.