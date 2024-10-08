Командир батальйону "Ахіллес" розповів, коли Україна може зрівнятися з Росією у виробництві БпЛА

Розвиток технологічних спроможностей України триває. Наша держава утримує стабільну динаміку в розвитку використання безпілотних літальних апаратів.

Так вважає командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко. На його думку, Україна може досягти паритету з Росією у БпЛА вже до середини 2025 року.

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Українське виробництво дронів розвивається

Як зазначив Федоренко, у порівнянні з 2023 роком державні програми щодо виробництва дронів зараз стали набагато краще працювали. За його словами, наразі у Збройних Сил України є більше БпЛА, ніж було раніше.

Військовий розповів, що його батальйон отримує усе необхідне оснащення також і за допомогою міжнародних партнерів та донорів. Якщо говорити про донати, то здебільшого підтримка українців залишається сталою, і це, як каже командир, мотивує бійців.

Втім, він визнає той факт, що станом на зараз Росія залишається сильним суперником у виробництві БпЛА, особливо завдяки доступу до техніки з Китаю. Через це країна-агресорка має деякі переваги в кількості дронів, зокрема "Мавіків" та КАБів, якими ворог регулярно гатить по прифронтових містах.

У контексті розмови він також згадав про новітні розробки українських фахівців, зокрема безпілотник "Баба-Яга", який є унікальним для української армії.

У нас немає такої кількості керованих бомб, як у росіян, але ми маємо свої унікальні розробки, що дозволяють знищувати ворога ефективно. Ми наближаємося до повної паритетності з російськими військами за кількістю безпілотників. Якщо динаміка збережеться – ми досягнемо цього приблизно до середини наступного року,

– резюмував він.

До слова, російські війська дедалі частіше на додачу до "Шахедів" застосовують дрони невстановленого типу. Таким чином ворог прагне перевантажити українську ППО та провести повітряну розвідку.