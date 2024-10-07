Про те, що Путін значно обмежив візити до резиденції в Сочі побоюючись за своє життя ідеться у розслідування видання "Проект".

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Так, згідно з графіком публічних виступів, цього року Путін провів лише одну зустріч у Сочі – 6 березня з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. З того часу він не був на чорноморському узбережжі Краснодарського краю.

Минулого року Путін провів у резиденції "Бочаров ручей" теж рекордно мало часу. Офіційно він перебував у Сочі лише 8 днів, тоді як до пандемії залишався там на 30 і більше днів на рік.

Найбільше часу Путін любив проводити у Сочі у травні та в "оксамитовий сезон" – у вересні, жовтні та листопаді, йдеться у розслідуванні.

Резиденцію знесли

Путін взагалі більше не літає до Сочі та сусідніх міст – не був там уже 7 місяців. Це рекорд щонайменше за останні 10 років. Цього року він також порушив свою давню традицію – зустрічати на чорноморському узбережжі день народження своєї коханої Аліни Кабаєвої, – пише видання.

Ба більше, зазначають, що головну будівлю резиденції Путіна "Бочарів струмок" у Сочі знесли. "Проект" також опублікував супутникові знімки, які про свідчать.

Будівлю резиденції Путіна в Сочі знесли / Фото "Проєкту"

Путін побоюється за своє життя

Втім, минулого року у цей же "оксамитовий сезон" – у вересні-жовтні до Сочі почали долітати українські безпілотники. Зокрема, був випадок, коли один із дронів упав на територію сочинського аеропорту та пошкодив гелікоптерний майданчик.

Те, що Путіну довелось відмовлятись від улюблених звичок помітило і російські чиновники. Видання посилається на джерело, що у Кремлі дивуючись, чому їх перестали запрошувати туди на зустрічі. Співрозмовник видання, близький до Путіна, зазначив, що той став побоюватися за своє життя і тому перестав літати на південь.