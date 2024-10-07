О том, что Путин значительно ограничил визиты в резиденцию в Сочи опасаясь за свою жизнь говорится в расследовании издания "Проект".

Смотрите также Путин настраивал Трампа против Украины с 2017 года: в NYT впервые раскрыли подробности

Так, согласно графику публичных выступлений, в этом году Путин провел только одну встречу в Сочи – 6 марта с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. С тех пор он не был на черноморском побережье Краснодарского края.

В прошлом году Путин провел в резиденции "Бочаров ручей" тоже рекордно мало времени. Официально он находился в Сочи всего 8 дней, тогда как до пандемии оставался там на 30 и более дней в год.

Больше всего времени Путин любил проводить в Сочи в мае и в "бархатный сезон" – в сентябре, октябре и ноябре, говорится в расследовании.

Резиденцию снесли

Путин вообще больше не летает в Сочи и соседних городов – не был там уже 7 месяцев. Это рекорд как минимум за последние 10 лет. В этом году он также нарушил свою давнюю традицию – встречать на черноморском побережье день рождения своей возлюбленной Алины Кабаевой, – пишет издание.

Более того, отмечают, что главное здание резиденции Путина "Бочаров ручей" в Сочи снесли. "Проект" также опубликовал спутниковые снимки, которые о свидетельствуют.

Здание резиденции Путина в Сочи снесли / Фото "Проекта"

Путин опасается за свою жизнь

Впрочем, прошлого года в этот же "бархатный сезон" – в сентябре-октябре в Сочи начали долетать украинские беспилотники. В частности, был случай, когда один из дронов упал на территорию сочинского аэропорта и повредил вертолетную площадку.

То, что Путину пришлось отказываться от любимых привычек заметили и российские чиновники. Издание ссылается на источник, что в Кремле удивляясь, почему их перестали приглашать туда на встречи. Собеседник издания, близкий к Путину, отметил, что тот стал опасаться за свою жизнь и поэтому перестал летать на юг.