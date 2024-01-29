Поводження зі зброєю і робота з дронами: на Київщині пройшов вишкіл для цивільних – фоторепортаж

У Київській області неподалік столиці у суботу, 27 січня, охочі мали можливість взяти участь у військовому вишколі. Українців вчили поводитись зі зброєю, протидіяти російській ІПСО та основам роботи із БПЛА.

Це перший вишкіл Центру національного спротиву в Київській області. Організатори розповіли 24 Каналу про мету заходу та бачення того, чому й надалі важливо залучати цивільне населення до військових навчань.

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За словами організаторів, Центр планує розвиватися та проводити повноцінні курси, а не лише одноденні вишколи.

Наразі ж під час вишколу учасники мали можливість потренуватись у 4-х дисциплінах: тактична, вогнева, тактична медицина, боротьба з БПЛА.

Під час вишколу цивільних вчили, як поводитись зі зброєю / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

. Центр національного спротиву в Київській області – це комунальний заклад. Такі центри тільки починають створюватися по Україні на виконання закону про національний спротив.

Організатори пояснюють, що це оптимальний варіант, щоб навчати цивільне населення військовій справі.

Цей вишкіл – це наш перший захід. Ми починаємо роботу, щоб навчити населення основам військового вишколу. Це ті знання, які необхідні для того, щоб вижити в сьогоднішніх умовах. Ми плануємо повноцінний курс, де буде 16 напрямків. Він розрахований більше ніж на 100 годин. А цей захід був більш ознайомчим,

– розповіли організатори у коментарі 24 Каналу.



Українців вчать протистояти агресору / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

, усього в курсі планують впровадити 16 напрямків. Із цікавого: основи боротьби з ворожим ІПСО, робота з БПЛА, національно-патріотичне виховання, юридичні аспекти під час воєнного стану.

Курс триватиме 7 тижнів на вихідних, а це – оптимальний варіант для людей, які працюють. Проходитиме він у Київській області на декількох локаціях.

Організатори планують не одноденні вишколи, а курс / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

За якими критеріями відбирають учасників

Організатори запевнили, що абсолютно всі охочі з 18 років можуть долучитись до курсу.

"На цей захід ми за 3 дні отримали понад 200 заявок і були змушені закрити реєстрацію передчасно, оскільки розуміємо, що у нас немає достатньо інструкторів на таку кількість людей", – додали у Центрі нацспротиву.

Організатори обіцяють, що наступний вишкіл відбудеться найближчим часом, і до нього залучать усіх, хто не встиг потрапити на захід наразі.



У вишколі взяли участь багато жінок / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Відзначають також і той факт, що серед учасників вишколу дуже багато жінок. Також організатори додали, що під час заходу повісток чоловікам не вручають.



Долучитись до вишколу можуть усі охочі / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал



На вишколі цивільні отримують знання, які має знати кожен в умовах війни / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Для чого приходити на вишкіл

У коментарі 24 Каналу Анастасія – одна з організаторок вишколу, пояснила, що вони зосереджені не на підготовці в армію, а на тому, щоб цивільні отримали основні знання та навички, які необхідні кожному в умовах воєнного стану.

Сподіваюся, їм не доведеться ці навички застосовувати, але люди вмітимуть це робити. Наприклад, надати першу допомогу – це необхідність сьогодні,

– зазначила Анастасія.



Навчання проводять професійні інструктори / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал



Українці мають бути готовими боронити державу / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Хто є інструкторами Центру

Організатори пояснили, що сьогоднішній вишкіл проводили інструктори з Військової школи імені Євгена Коновальця.

"Всі вони є учасниками бойових дій, це професійні інструктори. Також є представники інших підрозділів. Важливим є те, що, крім знань, тут важлива мотиваційна складова", – наголосила Анастасія.

Вишкіл – гарна можливість здобути життєво необхідні вміння / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

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