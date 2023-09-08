У Київській області чоловік загинув після вибуху гранати: у поліції підозрюють самогубство
Джерело:Андрій Нєбитов
У місті Вишневе, що в Київській області, ввечері 7 вересня стало відомо про трагічний інцидент. Так, місцевий чоловік загинув після того, як у його квартирі вибухнула граната
Окрім самого чоловіка у помешканні більше жертв чи постраждалих не було. Сама квартира чоловіка зазнала ушкоджень.
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Що відомо про трагічний випадок у Вишневому
Очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов подія сталася близько 16 години. Тоді жителі міста Вишневе повідомили про вибух та задимлення в одній із багатоповерхівок.
У Вишневому сталося задимлення у багатоповерхівці / Відео з телеграм-каналу Андрія Нєбитова
В одному з помешкань поліцейські виявили тіло чоловіка, який загинув внаслідок вибуху гранати М-50. За попередніми даними громадянин вчинив самогубство,
– сказав він.
У Вишневому чоловік підірвався на гранаті / Фото з телеграм-каналу Андрія Нєбитова
Наостанок Нєбитов застеріг громадян, що якщо хтось відчуває зміни у своєму психологічному стані, тривогу та пригніченість, він рекомендує звертатися за фаховою допомогою.
У Київській області чоловік кинув гранату у гараж
- У місті Вишгород у Київській області пролунали гучні звуки вибухів. Згодом стало відомо, що в цьому населеному пункті чоловік вирішив підірвати гранату.
- На місці подій утворилася пожежа, яку оперативно приборкали рятувальники. У ДСНС зазначили, що горів гараж в одному з гаражних кооперативів.
- Речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан наголосила, що повідомлень про постраждалих не надходило. А всі деталі пожежі вивчають правоохоронці.
- Наразі достеменно невідомо, якими саме були мотиви вчинку цього чоловіка. Зрештою у поліції не розповіли, чи вдалося їм виявити чоловіка, що кинув гранату у гараж, чи ні.
- Подібний випадок з гранатою також стався і в Кропивницькому. Там на одній з автозаправляльних станцій чоловік погрожував підірвати гранату, перебуваючи у нетверезому стані. Водночас самі його слова виявилися брехнею.