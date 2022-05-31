Віспа мавп та Україна: росіяни плекають черговий фейк про "українські біолабораторії"

Російська пропаганда не втомлюється бризкати абсурдними заявами. Вслід за коронавірусом рашисти приписали вигаданим "українським біолабораторіям" й мавпячу віспу.

Оскільки недалекі росіяни готові споживати будь-який інформаційний непотріб, який їм згодують пропагандисти, ті не втомлюються видавати абсурдні новини. Звісно, як зауважив 24 канал, центральним об'єктом у них є Україна.

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Брехня росіян про мавпячу віспу

Як відомо, світом почала ширитися мавпяча віспа, вже навіть зафіксовано перший летальний випадок. Росіяни не вигадали нічого кращого, аніж створити чергову маячну про міфічні "біолабораторії".

Як розповів Сергій Лещенко, начальник російських військ хімічної безпеки Ігор Кірілов заявив про те, що мавпяча віспа виникла в "американських біолабораторіях", які розташовані в Нігерії. Звісно, частиною вкиду стали й вигадані пропагандистами раніше "подібні біолабораторії" в Україні.

Треба пам'ятати, що навіть російські хіміки та вчені називають заяви керівництва окупантів про "біолабораторії" в Україні повною маячнею,

– сказав Лещенко.

Втім, як яскраво показує Чорнобаївка, росіяни не здатні до навчання, тому будуть битися головою об стінку до останнього.

Повне відео від Сергія Лещенка про нові російські фейки:

Що таке мавпяча віспа

Віспа мавп – це дуже рідкісне захворювання. Його спричиняє ДНК-вірус мавпячої віспи (MPV). Він з того самого сімейства, що й коров’яча та натуральна віспа. Основні симптоми при зараженні: висипання, схожі на вітряну віспу, слабкість, підвищення температури, біль у суглобах та спині, збільшення лімфатичних вузлів. Ця віспа передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом, при тісному контакті із зараженим. Вакцини від неї наразі немає.

Мавпяча віспа: коротко про останні новини

У ВООЗ попереджають про зростання кількості хворих на мавпячу віспу у Європі. Очікується, що темпи поширення хвороби надалі будуть лише зростати.

У Нігерії зафіксували випадок смерті від мавпячої віспи. Її жертвою став 40-річний чоловік, який мав супутню патологію та приймав ліки, які зменшують імунну відповідь.

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