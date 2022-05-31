Оспа обезьян и Украина: россияне лелеют очередной фейк об "украинских биолабораториях"

Российская пропаганда не устает брызгать абсурдными заявлениями. Вслед за коронавирусом рашисты приписали вымышленным "украинским биолабораториям" и обезьянью оспу.

Поскольку недалекие россияне готовы потреблять любое информационное неудобство, которое им согласуют пропагандисты, те не устают разглашать абсурдные новости. Конечно, центральным объектом которых является Украина.

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Ложь россиян о обезьяньей оспе

Как известно, по миру начала распространяться обезьянья оспа, уже даже зафиксирован первый летальный случай. Россияне не придумали ничего лучше, чем создать очередную бредовую о мифических "биолабораториях".

Как рассказал Сергей Лещенко, начальник российских войск химической безопасности Игорь Кирилов заявил о том, что обезьянья оспа возникла в "американских биолабораториях", находящихся в Нигерии. Конечно, частью вброса стали и выдуманные пропагандистами ранее "подобные биолаборатории" в Украине.

Надо помнить, что даже российские химики и ученые называют заявления руководства оккупантов о "биолаборатории" в Украине полным бредом,

– сказал Лещенко.

Впрочем, как ярко показывает Чернобыевка, россияне не способны к учебе, поэтому будут биться головой о стенку до последнего.

Что такое обезьяна оспа

Оспа обезьян – это очень редкое заболевание. Его вызывает ДНК-вирус обезьяньей оспы (MPV). Он из того же семейства, что и коровья и натуральная оспа. Основные симптомы при заражении: сыпь, подобная ветряной оспе, слабость, повышение температуры, слабость, боль в суставах и спине, увеличение лимфатических узлов. Эта оспа передается от человека к человеку воздушно-капельным путем при тесном контакте с зараженным. Вакцины от нее пока нет.

Обезьяна оспа: коротко о последних новостях

В ВОЗ предупреждают о росте количества больных обезьяньей оспой в Европе. Ожидается, что темпы распространения болезни в дальнейшем будут только расти.

В Нигерии зафиксирован случай смерти от обезьяньей оспы. Ее жертвой стал 40-летний мужчина, который имел сопутствующую патологию и принимал лекарства, уменьшающие иммунный ответ.

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