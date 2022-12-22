Ритуальні танці, – Шейтельман про скликання Путіним радбезу Росії

В Росії нервово відреагували на візит Володимира Зеленського у Вашингтон 21 грудня. Цього ж дня Владімір Путін був занадто активний: зібрав радбез, щоб поговорити про стратегічну безпеку, а також взяв участь у засіданні колегії міноборони Росії.

Але на цих засіданнях навряд чи приймалися якісь рішення, адже зараз в Росії взагалі більше немає державних органів, які б щось вирішували. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Путін все вирішує сам

На його думку, є окремі люди, які приймають кожний свої окремі рішення.

Останнє, яке приймали російські державні органи, – 21 лютого про визнання так званих "ЛНР" та "ДНР". Пам'ятаємо, як тоді Путін кожного з підлеглих нагинав, змушував "підписуватися кров'ю", що це незалежні, чудові "республіки",

– згадав він.

Шейтельман наголосив, що після того, як Путін зазнав поразки у першій фазі війни, коли він наступав на Київ, він все вирішує одноосібно.

"Так, він радиться, у нього є люди з якими він розмовляє, але вирішує він все сам", – вважає політтехнолог.

"Треба заспокоїти Путіна"

Він припустив, що такі заходи в Кремлі називаються: "треба заспокоїти Путіна".

Чим йому займатися цілий день – не в басейні ж плавати. Зайняти його особливо немає чим. Ось вони і збирають радбез чи інші заходи,

– вважає він.

Співрозмовник зауважив, що очільника Кремля вже декілька тижнів тягне поговорити.

"Він весь час в телевізорі, на якихось нарадах, відкриває "індюшарні". Але йому постійно потрібно виступити. Є такий діагноз: "маніакально-депресивний психоз". Так ось у нього – маніакальна стадія", – зазначив Шейтельман.

В Росії ходять по колу

Він звернув увагу на слова, які промовляє Путін останнім часом. Він говорить одне й те саме по колу.

В розумних людей розвиток рухається по спіралі. Але в Росії – по колу: спочатку вони говорять, що "українці наші вороги, ми їх знищимо і завоюємо", потім – "давайте домовлятися", пізніше – "ми братній, єдиний народ", і знову пішли на нове коло – "вони наші вороги, ми їх будемо бомбити й знищимо",

– розповів аналітик.

За його словами, так вже триває десять місяців, але процес прискорюється. Якщо раніше це коло вони проходили за три місяці, то зараз – за три тижні.

"Путін два тижні тому виступав з шампанським в руках і говорив, що ми зараз "братньому народу" відключимо світ та газ. Тому це коло вони проходять все швидше. Зараз, мабуть, за три дні", – зауважив він.

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Росія – це не держава

На його думку, все це – ритуальні танці, і змісту в них немає. Вони потрібні для того, щоб Україна і весь світ бачив, що Росія – це не держава.

США – це держава, адже Конгрес може щось дозволити, або не дозволити Президенту. Німеччина – це держава, тому що вони нам не дають танки, Шольц може й хотів надати, але в уряді немає більшості,

– наголосив він.

Він зазначив, що Україна – це теж держава, тому що Зеленський не може підписати який забажає мирний договір. А ось Путін може підписати будь-який договір, і не буде навіть звірятися з Конституцією.

За його словами, в Росії всі засідання державних органів мають статус "Путін з шампанським". При цьому не важливо, як називається цей захід – "радбез" чи "ми пиячимо з приводу того, що збірна Росії по хокею завоювала третє місце на "Кубку "Першого каналу" і перемогла Китай" – це однаковий статус заходів.

"Але це важливий статус, і треба слухати, що Путін говорить під час цих нарад. Ця людина приймає рішення щодо ядерного бомбардування або, чи буде він наступати на Київ", – резюмував Шейтельман.

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