Ритуальні танці, – Шейтельман про скликання Путіним радбезу Росії
В Росії нервово відреагували на візит Володимира Зеленського у Вашингтон 21 грудня. Цього ж дня Владімір Путін був занадто активний: зібрав радбез, щоб поговорити про стратегічну безпеку, а також взяв участь у засіданні колегії міноборони Росії.
Але на цих засіданнях навряд чи приймалися якісь рішення, адже зараз в Росії взагалі більше немає державних органів, які б щось вирішували. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.
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Путін все вирішує сам
На його думку, є окремі люди, які приймають кожний свої окремі рішення.
Останнє, яке приймали російські державні органи, – 21 лютого про визнання так званих "ЛНР" та "ДНР". Пам'ятаємо, як тоді Путін кожного з підлеглих нагинав, змушував "підписуватися кров'ю", що це незалежні, чудові "республіки",
– згадав він.
Шейтельман наголосив, що після того, як Путін зазнав поразки у першій фазі війни, коли він наступав на Київ, він все вирішує одноосібно.
"Так, він радиться, у нього є люди з якими він розмовляє, але вирішує він все сам", – вважає політтехнолог.
"Треба заспокоїти Путіна"
Він припустив, що такі заходи в Кремлі називаються: "треба заспокоїти Путіна".
Чим йому займатися цілий день – не в басейні ж плавати. Зайняти його особливо немає чим. Ось вони і збирають радбез чи інші заходи,
– вважає він.
Співрозмовник зауважив, що очільника Кремля вже декілька тижнів тягне поговорити.
"Він весь час в телевізорі, на якихось нарадах, відкриває "індюшарні". Але йому постійно потрібно виступити. Є такий діагноз: "маніакально-депресивний психоз". Так ось у нього – маніакальна стадія", – зазначив Шейтельман.
В Росії ходять по колу
Він звернув увагу на слова, які промовляє Путін останнім часом. Він говорить одне й те саме по колу.
В розумних людей розвиток рухається по спіралі. Але в Росії – по колу: спочатку вони говорять, що "українці наші вороги, ми їх знищимо і завоюємо", потім – "давайте домовлятися", пізніше – "ми братній, єдиний народ", і знову пішли на нове коло – "вони наші вороги, ми їх будемо бомбити й знищимо",
– розповів аналітик.
За його словами, так вже триває десять місяців, але процес прискорюється. Якщо раніше це коло вони проходили за три місяці, то зараз – за три тижні.
"Путін два тижні тому виступав з шампанським в руках і говорив, що ми зараз "братньому народу" відключимо світ та газ. Тому це коло вони проходять все швидше. Зараз, мабуть, за три дні", – зауважив він.
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Росія – це не держава
На його думку, все це – ритуальні танці, і змісту в них немає. Вони потрібні для того, щоб Україна і весь світ бачив, що Росія – це не держава.
США – це держава, адже Конгрес може щось дозволити, або не дозволити Президенту. Німеччина – це держава, тому що вони нам не дають танки, Шольц може й хотів надати, але в уряді немає більшості,
– наголосив він.
Він зазначив, що Україна – це теж держава, тому що Зеленський не може підписати який забажає мирний договір. А ось Путін може підписати будь-який договір, і не буде навіть звірятися з Конституцією.
За його словами, в Росії всі засідання державних органів мають статус "Путін з шампанським". При цьому не важливо, як називається цей захід – "радбез" чи "ми пиячимо з приводу того, що збірна Росії по хокею завоювала третє місце на "Кубку "Першого каналу" і перемогла Китай" – це однаковий статус заходів.
"Але це важливий статус, і треба слухати, що Путін говорить під час цих нарад. Ця людина приймає рішення щодо ядерного бомбардування або, чи буде він наступати на Київ", – резюмував Шейтельман.
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Про що говорив Владімір Путін на колегії міноборони Росії 21 грудня
- Путін розпочав свій виступ з хвилини мовчання на згадку про загиблих окупантів, яких сам послав в Україну на вірну смерть.
- Він заявив, що проти Росії активно буцімто використовується військовий потенціал майже всіх основних країн НАТО. Вочевидь, так диктатор хотів виправдати поразки на фронті. При цьому він переконаний, що можливості збройних сил Росії нібито збільшуються з кожним днем і "цей процес нарощуватиметься".
- Путін сказав, що буде підтримувати та вдосконалювати боєздатність "ядерної тріади". За його словами, це основа балансу сил у світі. Крім цього, диктатор пригрозив поставити міжконтинентальні ракети "Сармат" на бойове чергування.
- Диктатор сказав, що з 300 тисяч мобілізованих половина начебто проходить підготовку на полігонах і це "достатній резерв", вкотре пообіцявши своєму народу, що другої хвилі мобілізації начебто не буде.
- Лідер Росії цинічно заявив, що те, що відбувається в Україні – трагедія. Проте вона відбувається буцімто не з його провини, а через "треті країни".