І такі заяви диктатор зробив попри обстріли окупантів по інфраструктурі та мирних жителях України. Про це інформує 24 канал.

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Путін назвав українців "братнім народом"

Так, російський диктатор цинічно заявив, що Росію буцімто "нема в чому дорікнути" і він завжди вважав український народ "братнім".

Путін зазначив, що Росія нібито "протягом десятиліть після держперевороту в Україні робила спроби вибудувати відносини в нових геополітичних умовах, і не просто добросусідські, а братні".

І кредити давали, і майже безкоштовно енергоресурси постачали роками. Нічого не працювало,

– сказав російський президент.

Ще нові цинічні заяви Путіна:

Противник у ситуації з Україною діяв настирливо та ефективно, Росію дорікнути нема в чому;

Після розвалу СРСР Росія хотіла стати частиною "цивілізованого" світу, але нас там не чекали;

У наших сусідів скоро нічого не буде, окрім подачок;

Те, що відбувається зараз в Україні, – загальна трагедія, але це результат політики не Росії та третіх країн;

Запитую, навіщо ви довели справу в Україні до державного перевороту, просто розводять руками;

Конфлікт був неминучим – краще сьогодні, ніж завтра.

До того ж міністр оборони Сєргєй Шойгу на засіданні з Путіним заявив, що необхідно продовжити проведення так званої "спеціальної військової операції" до виконання завдань.