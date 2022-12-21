И такие заявления диктатор сделал, несмотря на обстрелы оккупантов по инфраструктуре и мирным жителям Украины. Об этом информирует 24 канал.

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Путин назвал украинцев "братским народом"

Так, российский диктатор цинично заявил, что Россию якобы "не в чем упрекнуть" и он всегда считал украинский народ "братским".

Путин отметил, что Россия якобы "в течение десятилетий после госпереворота в Украине делала попытки выстроить отношения в новых геополитических условиях, и не просто добрососедские, а братские".

И кредиты давали, и чуть ли не бесплатно энергоресурсы снабжали годами. Ничего не работало,

– сказал российский президент.

Еще новые циничные заявления Путина:

Противник в ситуации с Украиной действовал настойчиво и эффективно, Россию упрекнуть не в чем;

После развала СССР Россия хотела стать частью "цивилизованного" мира, но нас там не ждали;

У наших соседей скоро ничего не будет, кроме подачек;

То, что сейчас происходит в Украине, – общая трагедия, но это результат политики не России и третьих стран;

Спрашиваю, зачем вы довели дело в Украине до государственного переворота, просто разводят руками;

Конфликт был неизбежен – лучше сегодня, чем завтра.

К тому же министр обороны Сергей Шойгу на заседании с Путиным заявил, что необходимо продолжить проведение так называемой "специальной военной операции" для выполнения задач.