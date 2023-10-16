Виїзд чоловіків за кордон під час війни: хто може та які важливі зміни ввів Кабмін

В Україні діє воєнний стан, а разом із ним – загальна мобілізація. І це впливає на можливість чоловіків покидати територію України.

Власне, обмеження на виїзд за межі країни поширюється на військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Утім, є певні винятки, які мають можливість покидати Україну під час дії воєнного стану. Крім того, напередодні ухвалили ще й низку змін до законодавчих актів.

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Перетин кордону під час війни: які правила

Адвокатка та юристка Ario Law Firm Надії Грищенко зазначила, що у законодавстві зафіксовані умови, які здебільшого стосуються військовозобов'язаних, котрі супроводжують осіб за кордон. Мовиться про своїх батьків або батьків дружини чи чоловіка, у яких є інвалідність тощо.

Це зазначено в ключових пунктах 21 та 22 Правил перетинання державного кордону громадянами України, де закріплений повний перелік осіб, кого чоловіки можуть супроводжувати та в якому статусі,

– зазначила вона.

Що стосується самостійного перетину державного кордону чоловіками віком від 18 до 60 років, то там теж є певні особливості. До прикладу, вони теж можуть покидати країну, якщо особа з інвалідністю, якою вони опікуються, вже стоїть на консульському обліку за межами нашої держави. Правда, для цього необхідно надати відповідну довідку, мати з собою пакет документів (нотаріально завірені копії), які цей чоловік мав би пред'явити у випадку супроводу відповідної особи.

Водночас слід розуміти, що чоловіки, котрі супроводжували особу з інвалідністю, повинні повернутися на територію України не пізніше супроводжених осіб.

Тобто використати особу для перетину кордону можна, але й повернутися на територію України вони мають разом,

– наголосила Грищенко.

Хто з чоловіків може перетинати кордон

Відповідний перелік вказаний у пунктах 21 і 22 Правил перетинання державного кордону громадянами України. Мовиться, зокрема про:

чоловіків з інвалідністю;

чоловіків, у котрих дружина – особа з інвалідністю І або ІІ групи;

особи, котрі мають одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю І або ІІ групи;

батьки, опікуни, піклувальники, названі батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

чоловіки, котрі потребують постійного догляду;

опікуни осіб з інвалідністю, котрих суд визнав недієздатними.

Крім того, виїхати за межі України можуть військовозобов'язані особи, котрі не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Мовиться про осіб, вказаних у першій частині статті 23 Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку".

Зміни, які ввели у жовтні 2023 року

У п'ятницю 13 жовтня Кабмін ухвалив зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Вони стосуються кількості водіїв, котрі одночасно можуть виїхати за межі країни на одному транспортному засобі.

Якщо раніше за кордон з цієї категорії могли виїхати один водій на вантажному транспортному засобі компанії, у якої є ліцензія на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів або ж два водії на одному автобусі ліцензіата.

Натомість нове рішення збільшило кількість водіїв до двох і трьох відповідно. Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук зазначив, що зміни обумовлені необхідністю дотримуватися положень Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР). До неї Україна приєдналася ще у 2006 році.